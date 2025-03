Opeth cântă la București pe 11 octombrie

Opeth canta la Bucuresti la Laminor Arena pe 11 octombrie 2025. Primele 200 de bilete din fiecare categorie au pret earlybird si se pun in vanzare vineri pe 28 februarie la ora 10:00. Instalati aplicatiile de IOS sau Android METALHEAD ca sa primiti un cod special inaintea tuturor cu care aveti acces la bilete, miercuri. Le puteti instala de aici

Opeth vin din Suedia si se numara printre formatiile etalon ale scenei metal din Peninsula Scandinava si nu numai.

Cu o activitate inceputa in 1990, Opeth a lansat pana in prezent 14 materiale de studio, in care au abordat o multitudine de genuri, trecand de la death metal, in primele compozitii pana la progressive in cadrul celor mai recente materiale.

Au urcat pe scenele celor mai mari festivaluri de profil din lume precum Wacken, Hellfest sau Download. Printre artistii care i-au influentat, Mikael Akerfeldt, forta creatoare din spatele Opeth, a declarat ca formatii precum King Crimson, Genesis, Deep Purple, Morbid Angel sau Voivod si-au pus amprenta pe muzica suedezilor.

Opeth ramane una dintre cele mai influente formatii ale scenei metal internationale, ajungand la randul ei sa influenteze generatii noi de artisti.

Biletele se pun in vanzare pe iabilet.ro la urmatoarele preturi:

- Premium - in tribuna fara loc, la inaltime, aproape de scena cu bar separat - doar 250 de locuri - 499 de lei in presale si 600 la intrare. Include earlyentry si afis cadou.

- Categoria A - fara loc in fata scenei - 279 de lei in earlybird, 299 in presale si 350 la acces

- Categoria B - fara loc, in spatele categoriei A - 199 de lei in earlybird, 219 in presale si 250 de lei la intrare

Posesorii de bilete Premium au acces in toate categoriile de bilete.

Copiii sub 10 ani au intrarea gratuita insotiti de un adult posesor de bilet valabil.

Biletele se gasesc in format electronic pe www.iabilet.ro si in magazinele Flanco din toata tara, Magazinul Muzica din Bucuresti si pe terminalele Selfpay.