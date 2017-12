Oportunităţi de studiu în Franţa, SUA şi Anglia

Trei tineri care studiază peste hotare şi fac parte din Liga Studenţilor Români din Străinătate (LSRS) au venit la Constanţa, ieri, să le prezinte elevilor de clasa a XI-a de la Colegiul Naţional „Mircea cel Bătrân” (CNMB) oportunităţi de studiu în ţări din lume care se mândresc cu mari centre universitare: Franţa, SUA şi Anglia. Toţi trei sunt foşti mircişti merituoşi.

MÂNDRI PESTE HOTARE Ana Maria Antonie este studentă în anul II la Universitatea Sorbona - Paris şi studiază Comunicare şi Media. Ea le-a povestit elevilor din experienţa acumulată şi a vrut să le transmită că finalul clasei a XI-a este momentul potrivit pentru decizia privind alegerea facultăţii. „A fost dorinţa mea cea mai mare să plec la studii în străinătate. Nu regret că am plecat. A fost o şansă unică în viaţă să fiu acceptată acolo”, a spus eleva. Ea a povestit că Parisul este un oraş industrializat, scump, dar care oferă posibilităţi viitoare avantajoase. „Singurul lucru greu a fost să mă despart de familie, dar am făcut un compromis pentru viitorul şi cariera mea”, a spus studenta. Ea a dorit să precizeze că scopul ei este de a promova ideea că a studia în afară nu are de-a face cu o critică adusă formelor de învăţământ din România. Şi Bianca Tohăneanu, studentă în anul II la Facultatea de Studii Sociologice, specializarea Antropologie Socială, la Universitatea Manchester, a venit să le împărtăşească elevilor cum este viaţa de student în Anglia. „Ideea a fost să mă descurc singură într-o ţară străină. Am ales Manchester pentru că oferă o experienţă autentic englezească”, a spus Bianca. Ea a completat şi că, în ţară, antropologia nu este prea dezvoltată tocmai pentru că oamenii nu ştiu ce înseamnă asta. „Vreau să mă întorc în România şi să dezvolt acest domeniu”, a mai spus ea. Şi Mihai Popescu este student în anul I la Universitatea Columbia din New York, la specializarea inginerie mecanică. El recunoaşte că este mult de muncă, dar important este că îi place. „Am ajuns la această universitate cu bursă. SUA sprijină financiar studenţii în funcţie de venitul familiei, dar am primit şi o bursă de merit de 10.000 de dolari pentru a mă dezvolta educaţional în afara spaţiului universităţii”, a povestit studentul.

A ŞASEA EDIŢIE A CARAVANEI LSRS Evenimentul găzduit de CNMB face parte din cea de-a şasea ediţie a Caravanei LSRS, ce se desfăşoară în perioada 15 mai - 20 iunie, şi este considerat unul dintre cele mai importante proiecte ale ligii. În cadrul caravanei ce se desfăşoară în peste 15 oraşe din România, printre care şi Constanţa şi Medgidia, vor susţine prezentări studenţi şi absolvenţi români din peste 20 de ţări de pe trei continente.