Opoziția amenință că îngroapă legea salarizării

07:34:55 / 07 Aprilie 2017

PSD...VA VA MARI SALARIILE..

Acum se vede..inca o data...ca basismului mafiot LIBERAL...i se rupe de VOI..!!!..LEGEA SALARIZARII va fi votata si va trece pt ca PSD &ALDE..se vor pisa pe basistii liberali mafioti ...si oe votanti lor sa le dau EU la mue..VRETI SAU NU SALARIUL MINIM IN ROMANIKA VA CRESTE CU..1 MILION IN FIECARE AN..asa cum prevede programul de guvernarreee. PS ...Tare as fi vrut ca votantii pnl ului basist mafiot sa NU BENEFICIEZE de aceste cresteri salariale..AH..gura mamii lor 600 ron pt ei ar fi fost de AJUNS....BASISTI LIBERALI ...sa va iau "neamu " PLA...