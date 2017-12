Opoziţia cere demisia lui Berlusconi

Opoziţia din Italia i-a cerut premierului Silvio Berlusconi să demisioneze, de îndată ce primele rezultate ale referendumurilor desfăşurate duminică şi luni au arătat că peste 90% dintre alegători au respins unele propuneri ale Guvernului, inclusiv reintroducerea energiei atomice. După numărarea a peste 50% din voturi, a reieşit că 57% dintre cei 47 de milioane de alegători cu drept de vot s-au prezentat la urne, arată cifrele Ministerului de Interne. Ultimul referendum din Italia la care s-a atins cvorumul a fost în 1995. De atunci, şase referendumuri au fost declarate nule, din cauza ratei scăzute de participare.

În cele două zile ale referendumului, italienii au fost chemaţi să se pronunţe în privinţa a patru chestiuni care ţineau de privatizarea utilităţilor de apă, producţia de energie electrică şi o lege care permite oficialilor guvernamentali, inclusiv premierului, să evite să compară în faţa justiţiei invocând îndatoririle de serviciu. Berlusconi, un susţinător al energiei nucleare şi câţiva membri ai Guvernului său au spus săptămâna trecută că nu vor veni la vot şi i-au îndemnat pe susţinători să facă la fel. Votul a fost considerat în primul rând un plebiscit pentru Berlusconi, a cărui coaliţie a fost înfrântă la alegerile locale de luna trecută.

Guvernul a arătat că problema energiei nucleare face obiectul referendumului, întrucât în aprilie a fost introdus un moratoriu în această privinţă, după accidentul nuclear de la Fukushima, generat de cutremur şi de valurile seismice. Guvernul mai spune că Italia, care are cele mai mari facturi la energie din Europa, nu-şi poate permite să continue să depindă de importurile de petrol şi gaz, pentru a veni în întâmpinarea necesităţilor economiei sale. Activiştii ecologişti şi de stânga au cerut însă alegătorilor să susţină interzicerea energiei nucleare, măsură introdusă tot prin referendum, în 1987, la un an după dezastrul nuclear de la Cernobîl. Opoziţia a îndemnat, de asemenea, alegătorii să decidă menţinerea utilităţilor de furnizare a apei sub controlul statului, respingând argumentul Guvernului că privatizarea va finanţa mai bine aceste servicii. Opoziţia a avertizat că această mişcare va duce la preţuri mai mari.