Opoziția pretinde că Dragnea nu ar mai fi președintele Camerei Deputaților?!

Deputatul PNL Raluca Turcan susţine că votul dat în Parlament, chiar dacă nu a fost supus de preşedintele de for, a respectat procedura, aşa că Liviu Dragnea a pierdut funcţia de preşedinte al Camerei Deputaţilor. Turcan afirmă că dacă nu e recunoscut votul, Opoziţia va părăsi plenul.

"Dl Dragnea a fugit. A capturat statul român şi prin interpusi, exact aşa cum fac infractiorii. Iar cel mai umil şi slugarnic interpus este Florin Iordache. Realitatea este că majoritatea PSD ALDE nu mai există. Punct. Doi -Liviu Dragnea este revocat din funcţia de presedinte al Camerei Deputaţilor. Florin Iordache este revocat din funcţia de vicepreşedinte al camerei Deputaţilor. 4. Procedura de vot stabilită pentru a merge mai departe cu orice fel de lege e votul cu mâna ridicată",a declarat Raluca Turcan.

Aceasta a mai spus că:"PNL, USR, PMP, ProRomania, neafiliaţi nu mai pot tolera modul abziv in care ati confiscat Camera Deputaţilor. Dacă nu luaţi act de voturile date democratic, toţi cei menţionaţi îşi rezervă dreptul de a părăsi lucrările".

Opoziţia se bazează pe votul dat la iniţiativa vicepreşedintelui Marilen Pirtea, care a mers la microfonul unde se ţin discursurile şi a cerut vot, în timp ce Florin Iordache, cel care prezida forul, striga la microfon: "Vă faceţi de râs".

Preşedintele PMP, deputatul Eugen Tomac, a declarat, miercuri, că în şedinţa de plen Opoziţia a reuşit să îl ”înlăture pe Liviu Dragnea”.



”Astăzi Opoziţia a reuşit să îl înlăture pe Liviu Dragnea. Este marea victorie pe care o aşteaptă o naţiune întreagă. Este victoria Opoziţiei”, a spus de la microfonul Camerei Deputaţilor Eugen Tomac.

În replică, liderul grupului parlamentar al PSD din Camera Deputaţilor, Dan Suciu, a catalogat situaţia din plen ca fiind unul dintre cele mai ruşinoase momente din istoria Parlamentului României.

”Există nişte limite de a te face de râs. Le-aţi depăşit cu brio. E cu adevărat o mare victorie ruşinoasă”, a adăugat Suciu.

Vicepreşedintele Camerei Deputaţilor Florin Iordache a afirmat, miercuri, că cererea Opoziţiei privind revocarea din funcţie a preşedintelui şi a unui vicepreşedinte ai Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea şi a sa, nu este regulamentară, acuzând iniţiatorii de deficienţe în a înţelege regulamentul.

Drept urmare, există două variante: cea a coaliţiei şi a puterii, potrivit căreia propunerea era neregulamentară şi nu a fost supusă la vot, şi cea a Opoziţiei, care spune că propunerea de revocare a lui Liviu Dragnea a fost potrivit regulamentului intern şi a trecut cu votul Opoziţiei.

Florin Iordache: Opoziţia a făcut un simulacru de vot/ Suciu: Au făcut şedinţă paralelă în plen

Vicepreşedintele Camerei Deputaţilor, Florin Iordache, cel care a condus şedinţa de plen în care s-a cerut revocarea lui Liviu Dragnea, spune că opoziţia nu a respectat regulamentul şi a făcut un simulacru de vot, în timp ce liderul de grup PSD a acuzat Opoziţia de "şedinţă paralelă".



"Astăzi a fost o zi tristă în Parlamentul României. Am constat că din dorinţa de a schimba una sau mai multe persoane s-a mers cu încălcarea regulamentului. Astăzi dimineaţă, datorită unui eveniment nedorit, colega noastră Carmen Moldovan a fost chemată la DNA şi preşedintele Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea, m-a împuternicit pe mine să conduc şedinţa de azi. Datorită faptului că solicitarea de revocare a preşedintelui Camerei Deputaţilor Liviu Dragnea s-a făcut în Biroul permanent trecut. Am constatat astăzi că încălcarea regulamentului foarte gravă, am solicitat o consultare a liderilor de grup. Am întrebat pe colegul meu, Daniel Suciu dacă a solicitat revocarea mea, a preşedintelui Camerei Deputaţilor Liviu Dragnea sau dl Nicolicea. Mi-a spus că nu. În aceste condiţii eu nu puteam pune pe ordinea de zi proiectele de hotărâre. Am dorit să ajungem acolo printr-un vot, dar permament se încălca regulamentul. Am spus bine, putem ajunge la revocarea preşedintelui Camerei Deputaţilor, dar cu respectarea regulamentului",a declarat Florin Iordache.

Acesta a mai precizat: "Colegii de la opoziţie au făcut un simulacru de vot, iar când am cerut să facem un vot şi-au scos cartelele şi au plecat".

Întrebat dacă votul arată că PSD şi ALDE nu mai au majoritate, Iordache a răspuns:" Nu, în niciun caz. Arată că în acel moment, faptul că, colegii din Opoziţie şi-au scos cartelele de vot şi au părăsit sala şi că erau în sală 148 de colegi. Să nu uităm că foarte mulţi colegi sunt în deplasări externe, că foarte mulţi miniştri sunt în deplasare la Bruxelles, cu doamna premier".

"Chiar îmi doream să ajungem la vot final ca să vedem că această marotă cu pierderea majorității nu stă în picioare. Dacă au ajuns să vină cu microfoane şi boxe ca să facă şedinţă paralelă în plen, îmi dau seama cât de jos au ajuns şedinţele în plen. Eu sunt foarte curios să văd ce urmează, pentru că au declarat aici foarte voioşi că suntem în situaţia că nu avem preşedinte la Cameră, un lucru fals, după un plen de pomină", a spus şi Daniel Suciu, lider de Grup PSD.