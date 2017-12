Opoziţia s-a unit

DRAGOSTEA ÎN POLITICĂ. Cele trei partide care formează opoziţia parlamentară, PSD, PNL şi PC, au adoptat, sâmbătă, fiecare în forul ei de conducere, rezoluţiile necesare formării Uniunii Social Liberale (USL), alianţa politică văzută ca alternativă la actuala guvernare. Drumul către alianţă a fost lung şi anevoios, mai ales că fiecare dintre cele trei partide a fost obligat să facă anumite compromisuri şi să renunţe la orgolii. Au fost şi nemulţumiţi care nu au văzut cu ochi buni această alianţă politică, însă majoritatea a înţeles că interesele personale trebuie ignorate şi că, în prim plan, trebuie puse interesele ţării. Preşedintele organizaţiei PSD Constanţa, primarul Radu Mazăre, le-a reamintit colegilor de partid că, în 2005, a fost printre primii hăituiţi de poliţia politică a lui Băsescu. “Este mai important să dăm jos băşcălia asta care conduce ţara. Vă salută un veteran în războiul cu căţeii politici ai lui Băsescu şi cu DNA-ul. Sunt unul dintre puţinii, eu şi Adrian Năstase, care am avut de a face cu pionierii poliţiei politice a lui Băsescu în februarie 2005”, a declarat Mazăre. Cei care se aşteptau la un nou discurs războinic din partea lui Mazăre nu au avut parte de aşa ceva, pentru că preşedintele PSD Constanţa a preferat să vorbească despre… dragoste. „Vreau să spun câteva cuvinte despre dragoste. Dragostea care l-a determinat pe Carol, pe vremea când era onoare, să renunţe la tron pentru iubita lui Elena. Dragostea care, după mulţi ani, l-a făcut pe Ceauşescu, un român sadea, să renunţe la ţară, să-i dea Elenei ţara. A fost pusă prim-vicepriministru peste alte funcţii. Mai nou, acum, în zilele noastre, dragostea care l-a determinat pe bunul nostru conducător să o facă pe Elena cel puţin prim-viceprim ministru. Are două ministere, are cei mai mulţi bani din buget pe mână şi, de vreo câteva zile, este şi primăriţă. Acum câteva zile a dat o ordonanţă de Guvern prin care toate documentaţiile de urbanism în zonele de interes naţional pe care “iubita” le defineşte nu le mai aprobă primăriile şi consiliile locale, ci direct Guvernul. Adică ea. Uite ce face dragostea din om”, a spus Mazăre.

OPOZIŢIA UNITĂ. Toţi cei care au luat cuvântul de la tribuna Consiliului Naţional al PSD s-au declarat susţinători ai alianţei cu celelalte partide ale opoziţiei, susţinând în acelaşi timp că semnarea protocolului nu este suficientă pentru înfrângerea PDL-ului, preşedintele de onoare al PSD, Ion Iliescu, afirmând că protocolul de colaborare trebuie susţinut cu acţiuni concrete ale opoziţiei unite. După încheierea lucrărilor forurilor de conducere ale celor trei partide, preşedinţii PSD, PNL şi PC au trecut la semnarea propriu-zisă a documentelor care să consfinţească Uniunea Social Liberală. “Încheiem astăzi (n.r. - sâmbătă) o alianţă nu doar între PSD, PNL şi PC. Încheiem astăzi împreună o alianţă cu România, pentru România! Am înţeles cu toţii lecţiile anului 2010. Am ascultat şi am înţeles cu toţii vocea românilor. Astăzi, mai repede decât se aştepta oricine şi mai durabil decât se aşteaptă oricine, ne dăm mâna cu doctrinele noastre, cu identitatea noastră, cu istoria noastră, ne dăm mâna cu toţii pentru prezentul şi pentru viitorul acestei ţări”, a declarat, după semnarea protocolului, preşedintele PNL, Crin Antonescu. La rândul său, preşedintele PSD, Victor Ponta, a declarat că, prin alianţa consfinţită sâmbătă, opoziţia a răspuns la două întrebări pe care le pun românii în ultima perioadă. “Românii ne-au întrebat ce facem ca să îi scăpăm de Traian Băsescu, de Emil Boc, de Elena Udrea şi de PDL. Astăzi (n.r. - sâmbătă) a venit răspunsul: Ne unim! A doua întrebare a fost ce facem pentru români după ce îi scăpăm de Traian Băsescu şi de PDL. Cred că după formarea acestei alianţe vom începe să răspundem şi la această întrebare: vom repara nedreptăţile, vom relansa economia, vom reda românilor speranţa, îi vom pedepsi pe cei care au încălcat legea, vom oferi un drum pe care România să meargă în următorii ani”, a declarat Victor Ponta.