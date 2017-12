Opoziţia va vota în Parlament Tratatul european de stabilitate

Vicepreşedintele PNL Dan Radu Ruşanu a anunţat, ieri, că liberalii au decis, în conducerea partidului, să susţină semnarea de către România a Tratatului de guvernanţă fiscală, decizia finală urmând să fie discutată în USL. “Am discutat despre Tratatul de guvernanţă fiscală şi a rămas să mai avem o discuţie şi o înţelegere cu colegii din PSD. Punctele evidenţiate sunt, de principiu, să participăm la acest tratat, adică admitem, acceptăm ca Guvernul României să semneze acest tratat, însă credem că ar fi necesar ca el să explice impactul asupra bugetului, asupra fiscalităţii, asupra bugetului României. Această analiză de impact nu a fost încă făcută şi am cerut Guvernului să o facă”, a declarat Ruşanu. El a precizat că PNL cere aplicarea Tratatului din momentul intrării României în zona euro. “Credem că ar fi bine ca acest tratat, care are obligaţii şi drepturi pentru membrii zonei euro, dar numai obligaţii pentru statele din afara euro, să intre în aplicare în momentul în care România va adera la zona euro”, a explicat liberalul. Ruşanu a adăugat că PNL nu va semna însă acordul politic al Coaliţiei de susţinere a Tratatului fiscal. “Protocolul nu are nicio importanţă, nici politică, nici economică, nici europeană, pentru că el se votează de către Parlament şi se dă un mandat premierului să semneze acest tratat. La ora actuală există o majoritate parlamentară care poate să semneze acest tratat”, a precizat vicepreşedintele PNL. Pe de altă parte, fostul ministru liberal al Finanţelor, Varujan Vosganian, consideră că tratatul de stabilitate fiscală se transformă într-un pat al lui Procust destul de scurt sau în pantoful de lemn al chinezoaicei, Vosganian apreciind că asumarea prevederilor acestui tratat poate îngreuna şansele de relansare economică ale României. Cu toate acestea, aseară, după şedinţa USL, preşedintele PSD, Victor Ponta, a declarat că s-a luat decizia ca Opoziţia să participe în Parlament la votul privind ratificarea Tratatului european de stabilitate.