Opoziţia vrea să vină cu orice preţ la guvernare, dar nu în weekend

22:55:31 / 02 Octombrie 2019

In fine ...

Scapam de vaca pictata de la Videle , de fatalaii impotenti ai lui Dragnea si va merge mai bine treaba in tara . Ca rapandula PSD-ista - cea mai fata proasta din spatiul mioritic - nu este buna de nimic : nu mai face pui , nu mai da lapte , nici gandeste oleaca , doar balega in guvern si in parlament ca un complex de bovine lovite de cufureala ...