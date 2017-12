Opoziţia vrea un reprezentant la Curtea Constituţională

Preşedintele PSD, Victor Ponta, a declarat, ieri, că Biroul Permanent al partidului nu a discutat situaţia de la Curtea Constituţională, social democraţii insistând însă ca unul din cei trei judecători ce trebuie numiţi să fie nominalizat de opoziţie, în condiţiile în care mandatele a trei judecători expiră în iunie. „Vom participa la discuţiile politice cu celelalte forţe politice reprezentate în Parlament, pornind de la principiul care a fost respectat în ultimii douăzeci de ani, ca, din cele trei numiri, să existe cel puţin una şi din partea opoziţiei. Noi, cât am fost la putere, am respectat acest lucru, astfel că ultimele propuneri le-au făcut UDMR şi PNL. Cred că o societate echilibrată trebuie să respecte regula potrivit căreia un reprezentant să fie din partea opoziţiei”, a afirmat Ponta. PSD l-ar putea nominaliza pe Valer Dorneanu pentru unul dintre mandatele de judecător la Curtea Constituţională, în condiţiile în care trei dintre actualele mandate expiră în acest an, au declarat, săptămâna trecută, surse din PSD. Manadatele a trei judecători ai CC expiră în 2010, doi dintre aceştia fiind desemnaţi de Parlament, celălalt fiind desemnat de şeful statului.