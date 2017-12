Celebra realizatoare de televiziune Oprah Winfrey a declarat că are o soră vitregă, despre existenţa căreia a aflat abia anul trecut, precizând că vestea a lăsat-o fără cuvinte. În timpul unei emisiui de televiziune moderate de ea, Oprah Winfrey a invitat-o în platou pe sora sa vitregă, Patricia. Prezentatoarea a spus că mama sa, Vernita Lee, a născut-o pe Patricia în secret, în anul 1963, dând copilul spre adopţie. Oprah Winfrey, în vârstă de 56 de ani, a declarat că la acea vreme, ea avea doar 9 ani şi locuia cu tatăl său. ”Imaginaţi-vă şocul prin care am trecut când am aflat, acum câteva luni, la sfârşitul lunii octombrie, că am o soră care locuieşte la doar 90 de minute distanţă de mine”, a spus Oprah Winfrey. ”Mare parte a vieţii mele am fost ca o carte deschisă şi am crezut că am văzut totul în emisiunea mea. Şi am crezut că nimic nu mă mai poate surprinde, dar credeţi-mă că m-am înşelat”, a declarat realizatoarea.

La rândul său, Patricia a spus că de la vârsta de 7 ani a trăit doar în orfelinate. De asemenea, aceasta a spus că a aflat că este sora celebrei Oprah Winfrey în 2007, dar că a ţinut acest lucru secret, pentru că ştia că va crea un scandal în mass-media. ”Patricia nu s-a gândit nici măcar o dată să spună presei ceva. Nu s-a gândit niciodată să vândă povestea”, a mai spus Oprah Winfrey. Patricia, care locuieşte în Milwaukee, s-a întâlnit pentru prima dată cu Oprah Winfrey în noiembrie 2010, de Ziua Recunoştinţei.

Populara realizatoare şi prezentatoare de televiziune Oprah Winfrey va pune capăt emisiunii care a făcut-o celebră, The Oprah Winfrey Show, în mai 2011, după 25 de ani de difuzare şi intenţionează să prezinte o nouă emisiune zilnică, pe propriul post de televiziune, OWN, lansat oficial pe 1 ianuarie 2011, în cadrul unui parteneriat cu Discovery Communications.