Oprah Winfrey face restructurări

Celebra moderatoare de televiziune Oprah Winfrey a dat afară 30 de angajaţi de la propria sa televiziune, într-un proces de restructurare a reţelei de televiziune pe care vedeta de televiziune a lansat-o în parteneriat cu Discovery Communications. Într-un anunţ făcut luni, Oprah Winfrey a precizat că reţeaua de televiziune Oprah Winfrey Network (OWN) renunţă la 30 de angajaţi din New York şi Los Angeles, într-un proces de reducere a costurilor. În acest context şi show-ul lui Rosie O\'Donnell, care a debutat pe OWN în luna octombrie 2011, a fost anulat. ”Este dificil să iei astfel de decizii dure care afectează vieţile oamenilor”, a declarat Oprah Winfrey, precizând că actuala situaţie financiară a televiziunii nu se potriveşte cu structura iniţială a costurilor. Oprah Winfrey a mai spus că, din postura de Chief Executive Officer, are responsabilitatea să facă din OWN o reţea de televiziune de succes iar această restructurare este un pas necesar pe acest drum.

Oprah Winfrey a lansat OWN pe 1 ianuarie 2011 şi a recrutat câteva staruri de la Hollywood pentru a prezenta propriile talk show-uri pe acest post: Jenny McCarthy, Rosie O\'Donnell şi Ryan şi Tatum O\'Neal. Totodată, câţiva actori de prim rang, precum Julia Roberts, Forest Whitaker sau Goldie Hawn, au fost cooptaţi pentru a regiza şi prezenta o serie de documentare pentru OWN. Când a renunţat la show-ul său celebru, Oprah Winfrey a spus că rolul său în cadrul reţelei de televiziune OWN, pe care a lansat-o în parteneriat cu Discovery Communications, va fi să stea în spatele camerelor de filmat. Dar lucrurile nu au mers conform planului. Audienţele înregistrate de reţeaua OWN, lansată în 1 ianuarie 2011, au fost atât de mici încât Oprah Winfrey va trebui să revină în faţa camerelor de filmat. Audienţele televiziunii OWN au fost revigorate odată cu debutul show-ului Oprah\'s Next Chapter, în luna ianuarie a acestui an. Discovery Communications a anunţat, anul trecut, că va ajuta OWN să îşi continue ”drumul spre profit”, estimând că noua reţea de televiziune ar putea deveni o afacere importantă. Astfel, în luna februarie 2011, Discovery Communications a anunţat că va investi încă 50 de milioane de dolari în OWN, investiţia totală a grupului în reţeaua de televiziune ridicându-se până la momentul respectiv la 239 de milioane de dolari.