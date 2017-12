Oprah Winfrey îşi încheie show-ul TV în 2011

Una dintre cele mai influente dar şi mai bine plătite femei din televiziune, care în prezent realizează un show de succes la postul de televiziune ABC, a anunţat, vineri, în mod oficial, că îşi va încheia emisiunea în septembrie 2011. Anunţul a fost făcut în timpul programului de televiziune difuzat în direct din Chicago, iar Oprah Winfrey a vorbit despre motivele care au făcut-o să ia această decizie, după 25 de ani petrecuţi în faţa camerelor de luat vederi. Este posibil să se mute la OWN (Oprah Winfrey Network), un joint-venture din Los Angeles ale cărui baze le-a pus alături de Discovery Communications Inc, odată ce contractul pentru The Oprah Winfrey Show va expira în 2011. OWN va fi disponibil în mai mult de 70 de milioane de locuinţe. Reprezentanţii Harpo Inc. au refuzat să comenteze dacă sau când o variantă a show-ului consacrat va fi difuzată pe OWN, a cărui lansare a fost amânată de mai multe ori în decursul acestui an.

Emisiunea The Oprah Winfrey Show, difuzată din Chicago pe postul ABC, în SUA dar şi în mai bine de alte 140 de ţări, este una dintre producţiile de televiziune cu cele mai mari încasări din industrie. În SUA, este cel mai urmărit program de televiziune pe timpul zilei, cu o medie de 7,1 milioane de spectatori. Oprah Winfrey, în vârstă de 55 de ani, este considerată unul dintre cei mai importanţi lideri de opinie din America, iar anul acesta s-a clasat pe locul 45 în topul revistei “Forbes” al celor mai influenţi oameni din lume. Aceasta l-a promovat în mod public pe Barack Obama în timpul campaniei electorale din 2008. Actorul Tom Cruise, regretatul Michael Jackson şi cântăreaţa Whitney Houston sunt printre celebrităţile care au stat, au sărit sau şi-au deschis inima pe canapeaua emisiunii sale, din 1986 şi până în prezent. Oprah Winfrey şi-a folosit show-ul şi pentru a lansa propria sa revistă, un club de carte care a transformat autori în celebrităţi şi romane în bestseller-uri, dar şi un canal de televiziune prin cablu, Oxygen, dedicat femeilor, abordând teme de lifestyle. Decizia sa va afecta filiala CBS Television Distribution a CBS Corporation, ce difuzează show-ul în diverse reţele, precum şi postul ABC, deţinut şi operat de Walt Disney Co.