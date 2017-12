Oprah Winfrey, prima în topul celor mai generoase vedete

Pentru al doilea an consecutiv, Oprah Winfrey este considerată cea mai generoasă vedetă internaţională, fiind prima în topul celor mai altruiste celebrităţi. Oprah nu este doar cea mai bine plătită vedetă TV şi una dintre cele mai influente femei din lumea show-biz-ului, ci şi cea mai apreciată vedetă în topul celor mai altruiste 30 de personalităţi. Topul a fost realizat de o asociaţie care încurajează filantropia - The Giving Back Fund - şi o poziţionează pe Oprah pe primul loc datorită activităţii Fundaţiei Oprah Winfrey şi a reţelei Oprah\'s Angel, prin intermediul cărora vedeta a investit 50,2 milioane de dolari, în 2007, în proiecte caritabile în beneficiul copiilor şi femeilor.

Pe al doilea loc în topul publicat în revista “Parade” se situează unul dintre fondatorii casei A&M Records - Herb Alpert - care a investit, prin intermediul Fundaţiei Herb Alpert, 13 milioane de dolari în proiecte educative, printre care se numără şi UCLA Herb Alpert School of Music. Actriţa şi cîntăreaţa Barbra Streisand a fost a treia în top, graţie donaţiilor în valoare de 11 milioane de dolari făcute de Fundaţia The Streisand asociaţiilor care se ocupă cu protecţia mediului, drepturile femeilor, drepturile omului, proiectele de cercetare pentru SIDA. Pe al patrulea loc se află Paul Newman, cu 10 milioane de dolari investiţi în Bursa pentru Kenyon College, urmat de Mel Gibson, care a donat 9,9 milioane de dolari unei biserici din California. Angelina Jolie şi Brad Pitt se regăsesc şi ei printre starurile cele mai generoase, datorită activităţilor derulate de Fundaţia Jolie-Pitt care s-a implicat activ în construirea de tabere pentru refugiaţi şi în proiectul de reconstrucţie al New Orleans-ului.

Marc Pollick, preşedintele fundaţiei filantropice care a realizat topul, a declarat că acest clasament are ca scop să inspire acţiuni similare, prin puterea exemplului.