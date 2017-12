Oprea şi Diaconescu au proiecte politice comune

Preşedinte executiv al UNPR Gabriel Oprea susţine că Dan Diaconescu are multe „puncte comune“ cu UNPR, astfel că, în perspectivă, se poate discuta un proiect politic cu acesta, personal, nu cu Partidul Poporului, în eventualitatea înscrierii sale la tribunal. „Pe de-o parte, îl cunosc pe Dan Diaconescu. Pe de altă parte, nimeni nu poate face abstracţie că, în afară că este un realizator de televiziune care are un model de succes, a devenit om politic. N-aş vrea să spun că suntem cu poporul, cum este Dan Diaconescu, total - şi noi suntem cu românii în proiectul nostru de interes naţional şi de stânga. Pe de altă parte, taxa pe marile averi pe care o avem noi a îmbrăţişat-o şi el“, a susţinut Oprea. Liderul UNPR a precizat că are încredere în succesul politic pe care-l va avea Dan Diaconescu.