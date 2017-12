Oprescu ar putea fi susţinut de USL pentru Capitală

Vicepreşedintele PSD Marian Vanghelie a declarat sâmbătă, că Sorin Oprescu poate fi susţinut de USL dacă sondajele îl vor arăta ca favorit în rândul bucureştenilor şi a confirmat că, pentru primăriile de sectoare, va exista paritate între PSD şi PNL. El a arătat că în prezent are o relaţie \"foarte bună\" cu primarul Capitalei şi colaborează atât administrativ, cât şi politic. În ceea ce priveşte cele şase sectoare, Vanghelie a spus că în USL va fi paritate, fiecare partid urmând să aibă candidaţi pentru trei sectoare, ce vor fi desemnaţi în urma sondajelor. El a menţionat şi că, în privinţa Sectorului 5, nu există nimeni în România care să-i poată lua locul ca primar. De altfel, Vanghelie a reiterat că, şi în cadrul conducerii PSD Bucureşti are locul său pe care nu i-l poate lua nimeni, povestind ceea ce i-a spus un tânăr, la o \"cafenea politică\", anume că nu se poate \"să schimbăm un buldozer cu un burghiu\". Pe de altă parte, întrebat dacă este de părere că ministrul Elena Udrea va candida pentru primăria Bucureşti, Vanghelie a răspuns că nu şi a adăugat că PDL nu are un candidat în acest moment care să poată câştiga alegerile pentru Capitală.