Oprescu ia în calcul “foarte serios” candidatura la Cotroceni

Primarul general al capitalei, Sorin Oprescu, a declarat, sîmbătă seară, la un post de televiziune, că ia în calcul foarte serios candidatura la Preşedinţie, iar o eventuală decizie va fi anunţată în cîteva săptămîni. Întrebat dacă va candida ca independent, Oprescu a exclus posibilitatea de a candida din partea unei formaţiuni politice: “Nu am spus niciodată că sînt mai bun ca Geoană sau ca Antonescu sau ca Duda. Sînt la fel de bun ca şi ceilalţi candidaţi, numai că mai am ceva în plus, iar dacă voi candida, voi candida cu certitudine ca indepedent”. El a precizat că, atunci cînd va lua o decizie, va ieşi şi o va anunţa public. Sorin Oprescu declara, în noiembrie 2008, că, după trei mandate la Primărie, va candida la Preşedinţie, dacă îl “vrea lumea” şi dacă se va simţi “la fel de tînăr”. În luna ianuarie a acestui an, primarul nu excludea candidatura pentru Cotroceni, dar sugera că nu poate renunţa, mai devreme de 12 ani, la provocările şi promisiunile pe care le-a făcut bucureştenilor. După şase luni, el afirma, în legătură cu posibila candidatură la Preşedinţie, că nimeni nu îl va implica în certurile şi aranjamentele politice de culise şi cerea să nu se facă “speculaţii ieftine” pe seama sa. În 24 iulie, Oprescu a confirmat din nou că nu intenţionează să intre în cursa prezidenţială, ca, după numai două zile, primarul general al capitalei să declare că ia “în calcul” candidatura la Preşedinţie de pe poziţia de independent, urmînd să ia o decizie în acest sens în perioada următoare. El a precizat că îl “frămîntă” candidatura la preşedinţia României, la fel ca şi pe alţii, şi că nu este atît de simplu să ia o astfel de decizie. În 20 august, întrebat despre candidatura pentru Cotroceni, Oprescu declara pentru un cotidian central: “Încă mă mai gîndesc. Numai poporul român mă poate determina să candidez”.