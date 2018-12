Oprişan spune ce trebuie să facă trădătorii din PSD dacă nu sunt de acord cu Dragnea

20:15:08 / 16 Decembrie 2018

Valeleu , valeleu ...

Partidul-stat degeaba , emana prin emanatii mafioti , ideea straveche a bolsevicilor : Dai in mine , dai in fabrici si uzine ! Diagnosticul corect : PSD - pe tobogan ... Se duce de-a dura intr-o veselie , sub conducerea zdrentelor si cretinilor natiei : jegosii de la PSD-ALDE ! Panarama numita Dragnea este un sobolan sfarsit ! Are deja reprize de delirium tremens ! Vrea sa traga si tara dupa el , odata cu gloaba pesedista ...