Opt ani de detenţie pentru agresorul de pe lacul Taşaul

S-a crezut „stăpânul apelor” şi a atentat la viaţa a trei bărbaţi şi a unui copil care se plimbau cu barca pe lacul Taşaul. Incidentul s-a petrecut pe 29 septembrie 2011, în apropierea insulei de pe lac, iar protagonistul a fost Iucsel Talip, de 42 de ani, din Ovidiu. Potrivit procurorilor, individul, care era la vremea respectivă agent de pază la SC Pescom Company SRL, a fost deranjat de prezenţa pe lac a unei şalupe şi i-a ameninţat pe ocupanţii acesteia, trei bărbaţi şi un băiat de zece ani, cerându-le să iasă de pe lac. Având în vedere tonul şi atitudinea paznicului, cei trei s-au gândit că e bine să nu creeze probleme, mai ales că în barcă se afla şi un copil şi au pornit spre mal. În timp ce se îndepărtau de insulă, bărbaţii au fost atacaţi de Talip, supărat că şalupa se deplasa prea încet. Agresorul a intrat de două ori cu barca lui în ambarcaţiunea din fibră de sticlă, fără să ţină cont de consecinţele gestului său.

ARESTAT PREVENTIV Ceea ce a urmat i-a marcat pe viaţă pe copilul de zece ani, pe tatăl său, Florin Vasile Baciu şi pe prietenii acestuia, Adrian Buzea şi Marius Dumitru Chivu. „În urma impactului, am zburat peste bord şi am aterizat pe parbrizul bărcii paznicului. M-a târât aproape 200 de metri, apoi am căzut în apă. În timp ce înotam spre barca mea, individul a trecut de două ori cu şalupa pe deasupra mea. Ca să nu fiu lovit, m-am scufundat. Am reuşit să ajung la ambarcaţiunea mea, am pornit motorul şi am plecat spre mal. A încercat din nou să ne lovescă, dar am avut timp să întorc barca cu botul spre el şi a ricoşat. Atunci a fugit spre mal“, a povestit proprietarul şalupei, Adrian Buzea. Iucsel Talip a fost arestat preventiv pentru tentativă la omor calificat şi deosebit de grav, conducerea unei ambarcaţiuni fără permis şi avarierea unei ambarcaţiuni, dar a fost eliberat şapte luni mai târziu. El nu a recunoscut acuzaţiile aduse, însă Tribunalul Constanţa l-a găsit vinovat şi l-a condamnat la opt ani de detenţie şi la plata a 35.000 de lei daune morale şi 5.000 de lei daune materiale. Nemulţumit de sentinţă, Talip a atacat-o cu apel, în prezent dosarul aflându-se pe rolul Curţii de Apel Constanţa.