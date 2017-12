Opt ani de detenţie pentru viol

Magistraţii constănţeni au respins, la sfârşitul săptămânii trecute, apelul declarat de Ionel Mureşanu, de 22 ani, din localitatea constănţeană Nicolae Bălcescu, împotriva hotărârii Tribunalului Constanţa de a-l condamna la opt ani de închisoare pentru viol. Sentinţa nu este definitivă. Potrivit rechizitoriului, pe 27 iunie, victima, Estera F., a fost acostată de Mureşanu pe o stradă din Nicolae Bălcescu. Procurorii spun că individul a târât-o în curtea Liceului „IC Brătianu” şi a violat-o într-o toaletă dezafectată. „Mă întorceam din centrul comunei şi, în timp ce mergeam pe stradă, un băiat a intrat în vorbă cu mine. I-am spus să mă lase în pace şi să îşi vadă de drum. El se tot ţinea după mine şi eu i-am zis să îşi găsească o fată de vârsta lui cu care să stea de vorbă. Apoi el mi-a zis că are 14 ani şi are chef să facă sex cu mine. Am început să ţip, şi atunci, cu o mână m-a imobilizat, iar cu cealaltă mi-a acoperit gura. Mi-a zis că dacă nu fac ce zice el mă omoară şi m-a înţepat cu ceva la gât, cred că era un cuţit, pentru că nu am văzut. M-a dus cu forţa în curtea şcolii, într-o toaletă, unde m-a trântit jos şi m-a violat”, le-a declarat fata anchetatorilor, după ce a scăpat din mâinile agresorului. Mureşanu a recunoscut acuzaţia adusă şi a fost arestat.