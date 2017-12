Opt ani de închisoare pentru violarea unei fete de 13 ani

Încă de la primul termen de judecată care a avut loc la Tribunalul Constanţa, Ionel Mureşanu, de 22 ani, din localitatea constănţeană Nicolae Bălcescu, a recunoscut că a violat o fată de 13 ani şi a cerut reducerea pedepsei cu o treime, invocând dispoziţiile Legii micii reforme. Astfel, el a fost judecat numai pe baza probelor administrate în timpul anchetei procurorilor şi trimis după gratii. Ieri, instanţa l-a condamnat pe Ionel Mureşanu la opt ani de închisoare pentru viol, dar sentinţa nu este definitivă. Potrivit rechizitoriului, pe 27 iunie, victima, Estera F., a fost acostată de Mureşanu pe o stradă din Nicolae Bălcescu. Procurorii spun că individul a târât-o în curtea Liceului „I.C. Brătianu” şi a violat-o într-o toaletă dezafectată. „Mă întorceam din centrul comunei şi, în timp ce mergeam pe stradă, un băiat a intrat în vorbă cu mine. I-am spus să mă lase în pace şi să îşi vadă de drum. El se tot ţinea după mine şi eu i-am zis să îşi găsească o fată de vârsta lui cu care să stea de vorbă. Apoi el mi-a zis că are 14 ani şi are chef să facă sex cu mine. Am început să ţip, şi atunci, cu o mână m-a imobilizat, iar cu cealaltă mi-a acoperit gura. Mi-a zis că dacă nu fac ce zice el mă omoară şi m-a înţepat cu ceva la gât, cred că era un cuţit, pentru că nu am văzut. M-a dus cu forţa în curtea şcolii, într-o toaletă, unde m-a trântit jos şi m-a violat”, le-a declarat fata anchetatorilor, după ce a scăpat din mâinile agresorului.

• DEZVIRGINATĂ • Adolescenta a adăugat că în timpul actului sexual a ţipat, însă nu a auzit-o nimeni şi după ce a batjocorit-o şi a ameninţat-o să nu spună nimic din ce s-a întâmplat, Mureşanu a sărit pe un geam şi a plecat. Victima, împreună cu părinţii, s-a prezentat la poliţie şi le-a povestit oamenilor legii cele întâmplate. După numai câteva ore, agresorul a fost prins şi reţinut. Iniţial, el le-a declarat anchetatorilor că a întreţinut relaţii sexuale cu minora cu acordul ei. Ulterior s-a răzgândit şi a spus adevărul. Minora a fost supusă unei examinări la Serviciul de Medicină Legală Constanţa, iar medicii legişti au confirmat violul şi faptul că adolescenta era virgină. Atât în faţa procurorilor, cât şi la instanţă, fata a declarat că doreşte ca individul care a dezonorat-o să îşi petreacă restul vieţii în închisoare. „Pentru ce mi-a făcut nu merită să stea în libertate. A fost îngrozitor prin ce am trecut. Cinstea mea unde este? Nu vreau bani, nu vreau nimic de la el, doar să stea tot restul vieţii în închisoare. Nu s-a gândit la mine că sunt minoră şi că eram virgină? Putea să aleagă orice altă fată din sat, care să fie de vârstă cu el. M-a nenorocit. Nu vroiam să îmi încep viaţa sexuală aşa devreme şi cu atât mai puţin în acest fel”, a spus victima violului.