Opt ani de procese pentru familia unui marinar dispărut

Sindicatul Liber al Navigatorilor (SLN) a luptat, timp de opt ani, pentru a ajuta familia unui marinar dispărut pe mare în anul 2004. Printr-o adevărată muncă de detectiv şi având sprijinul Federaţiei Internaţionale a Transportatorilor (ITF) Londra, Marea Britanie, în iunie 2012, membrii SLN au reuşit declararea, în instanţă, a decesului marinarului şi recuperarea banilor din asigurări, ajutând astfel familia rămasă fără sprijin. „A fost un caz foarte greu, dar care s-a terminat cu bine, dacă putem spune aşa. Tudorel Najicu, în vârstă, atunci, de 38 de ani, lucra ca maşinist şi a dispărut pe 29 aprilie 2004 de la bordul navei „Kallisto”, pavilion Marshall Island. Dispariţia sa a fost un coşmar pentru soţia sa, Paraschiva, şi pentru cei doi copii minori. Femeia nu a mai avut niciun venit, locuia cu chirie şi era pe punctul de a fi dată afară din casă din cauza datoriilor. Noi am încercat să o ajutăm cât de mult am putut cu pachete pentru copii. S-a angajat ca femeie de serviciu într-un bar, dar tot nu putea face faţă tuturor cheltuielilor, mai ales că şi copiii erau la şcoală”, a declarat liderul SLN şi reprezentantul ITF în România, Adrian Mihălcioiu. A urmat un lung proces în instanţă pentru declararea decesului marinarului. „Au fost demersuri de foarte lungă durată pentru că, pe atunci, legea prevedea că certificatul de deces se eliberează după şase ani de la dispariţia unei persoane. Nu erau indicii despre moartea lui, nu se ştia absolut nimic despre ceea ce s-a petrecut pe vas. A dispărut pur şi simplu în apele Greciei, în timp ce nava se îndrepta spre un port să descarce lemne”, a adăugat Mihălcioiu.

MISIUNE IMPOSIBILĂ Între timp, şi şansele de ajutor financiar se năruiseră pentru că asigurarea este valabilă doar trei ani şi se dădea doar în baza certificatului de deces. Agenţia de crewing respectivă nu mai exista, iar „Kallisto” fusesesă vândută de mai multe ori. „După opt luni de muncă de detectivi, am reuşit, cu sprijinul ITF Londra, să găsim nava. Era asigurată la o firmă respectată din Londra. Am discutat cu cei de la firmă, care ne-au spus că este imposibil ca familia Najicu să mai primească despăgubiri. Trecuseră opt ani. Am avut marele noroc să colaborăm cu cineva din Marea Britanie care a ştiut cum să pună problema. A fost o minune. Firma de asigurări a ţinut mult prea mult la imaginea ei şi a început negocierile pentru compensaţiile băneşti. În iunie 2012, femeia a primit banii şi a reuşit să-şi achite datoriile şi să se pună pe picioare”, a afirmat Adrian Mihălcioiu. Deşi trupul soţului ei nu a fost găsit, Paraschiva Najicu a putut să-i cinstească memoria aşa cum se cuvine. „Am putut să îndeplinesc toate obiceiurile creştine de înmormântare pentru soţul meu. Sper ca sufletul lui să fie acum liniştit. Mă rog pentru el neîncetat şi pentru sănătatea acestor oameni minunaţi care au avut puterea să mă ajute mai mult ca oricine altcineva. Acum ştiu sigur că şi copiii mei vor avea un viitor mai bun, datorită ITF şi SLN”, a declarat Paraschiva Najicu. Potrivit statisticilor, în ultimii 12 ani, o sută de marinari români au fost înghiţiţi de ape. Unii dintre ei au fost victimele unelor accidente, alţii au dispărut de la bordul vaselor, iar trupurile lor nu au fost găsite nici până astăzi.