Opt copii cu malformaţii grave, operaţi la Constanţa

Opt copii cu vârste de la 1 an şi până la 22 de ani, care suferă din cauza unor malformaţii extrem de complicate, vor avea, de săptămâna viitoare, o şansă la o viaţă normală. În perioada 24-27 septembrie, Clinica de Chirurgie şi Ortopedie Pediatrică a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Constanţa, în colaborare cu Asociaţia Hope for the Nations (Speranţă pentru naţiuni, n.r.), România, organizează un workshop medical în care vor fi operaţi copii cu malformaţii genitale grave. La acest eveniment participă reputaţi experţi, specialişti în chirurgie pediatrică, din România, Austria şi Germania. „Avem opt copii pregătiţi pentru a intra în operaţie. Acum, o parte din ei se află internaţi pe Secţia Chirurgie Pediatrică a spitalului. Toate costurile sunt acoperite de sponsorul unic al evenimentului, Asociaţia Hope for the Nations-România, care se află la cea de-a treia acţiune de acest gen”, a declarat prof. univ. dr. Constantin Tica, şeful Clinicii de Chirurgie şi Ortopedie Pediatrică. Copiii ce vor fi operaţi vin atât din Costanţa, cât şi din Bucureşti, Vâlcea şi Republica Moldova. „Operaţiile sunt foarte complicate şi puţini medici din ţară le efectuează. Unii s-au născut fără vezică urinară, alţii fără organele genitale. Sunt operaţii de reconstrucţie ce pot dura până la 12 ore fiecare”, a adăugat prof.univ.dr. Constantin Tica. Managerul SCJU Constanţa, dr. Dan Căpăţână, a declarat că unitatea sanitară pe care o conduce a depus toate eforturile pentru ca medicilor să nu le lipsească absolut nimic. „Deşi trecem printr-o perioadă de criză financiară, am reuşit să facem achiziţii speciale pentru acest eveniment şi să îi ajutăm pe copii. În timp ce, în străinătate, o intervenţie de acest gen ar costa între 17.000 şi 28.000 de euro, la noi va fi gratuită”, a declarat dr. Căpăţână.

COPILĂRIE ÎN LACRIMI ŞI DURERE Ana-Maria Borboană are 21 de ani şi suferă de distrofie de vezică. Are mereu nevoie de pamperşi şi, din cauza malformaţiei, a renunţat la şcoală. A venit tocmai din Vâlcea în speranţa că se va face bine şi va putea trăi normal. „Este a opta operaţie la care voi fi supusă. Îmi doresc ca totul să fie bine, să pot să-mi reiau cursurile la care am renunţat în clasa a VIII-a. Este greu, foarte greu...”, a spus, printre lacrimi, Ana-Maria. Ioana Cocriş, în vârstă de 30 de ani, a venit, din Cochirleni, judeţul Constanţa, cu fiul ei, Ionuţ-Cristian. La numai trei anişori, băieţelul suferă cumplit. Şi el s-a născut fără vezică. A mai fost operat de trei ori până acum. „Tot dr. Tica l-a operat şi am mers frecvent la control. Săptămâna trecută, dr. Tica mi-a spus că îl va opera din nou”, a declarat mama băiatului. Marian-Gabriel Căpăţână, de 11 ani, a venit din Ştefăneşti, Ilfov, însoţit de bunica lui, după ce a colindat mult prea multe spitale din ţară. Operaţiile în străinătate nici nu s-au adus în discuţie pentru că familia lui este una modestă. Părinţii abia îşi permit să-i cumpere pamperşii fără de care nu poate sta. Nicoleta-Mihaela Roşu, în vârstă de 3 ani, din Plopeni, judeţul Constanţa, va fi supusă unei operaţii de reconstrucţie a anusului. „A fost operată de două ori până acum şi ni s-a spus că aceasta va fi ultima intervenţie”, a afirmat mama micuţei, Claudia Corbu, în vârstă de 22 de ani. Prof.dr. Constantin Tica speră ca cele trei zile de intervenţii în forţă să fie suficiente pentru a-i opera pe toţi cei opt copii.