Opt din zece români vânează ofertele de vacanţă

Opt din zece români care îşi fac rezervări iarna la agenţiile de turism cumpără pachete pentru la vară, atât în ţară, cât şi în străinătate, încercând să beneficieze de reducerile de tip early booking (înscrieri timpurii - n.r.), potrivit unui studiu al agenţiei Mareea. Proprietarul agenţiei de turism, Marius Usturoiu, spune că evoluţia rezervărilor timpurii a cunoscut, în ultimii ani, o dezvoltare progresivă, care arată că turistul român este mult mai atent cu bugetul său şi reducerile pe care le poate obţine. „Practic, piaţa românească se aliniază unui trend de normalitate, deoarece, la nivelul UE, aceste vacanţe cumpărate din timp, cu reduceri semnificative de peste 30%, sunt printre cele mai apreciate. Structura pachetelor de vacanţă solicitate de turişti în prima parte a anului este una complexă, care are în componenţă servicii conexe, activităţi pentru copii, demipensiune sau all inclusive, transport şi excursii opţionale”, a mai spus Usturoiu. Destinaţiile cele mai solicitate în acest interval sunt, într-o proporţie foarte mare, reprezentate de litoralul românesc şi de cel grecesc. Şi în acest an, staţiunea cea mai solicitată rămâne Mamaia, urmată de cele din sudul litoralului, un mare accent fiind pus pe unităţile hoteliere care oferă facilităţi suplimentare pentru copii şi servicii de tip all inclusive, potrivit proprietarului agenţei de turism. În privinţa destinaţiilor externe, Grecia insulară este, la acest început de an, destinaţia-vedetă, fiind deosebit de solicitată. Valoarea medie a unui pachet turistic pentru litoralul românesc este de 450 lei/persoană pentru cinci nopţi cu demipensiune, în timp ce, pentru Grecia, două persoane plătesc pentru un sejur preţuri pornind de la 230 euro.