Opt eliminați după prima probă a Bacalaureatului

Deși, la fiecare sesiune de Bacalaureat, cei care încearcă să copieze sunt prinși și eliminați din examen, se pare că tinerii nu se învață minte. Chiar de la prima probă scrisă a examenului de Bacalaureat de toamnă, care a început de ieri, nu au lipsit tentativele de fraudare, așa că opt elevi au fost eliminați de la proba de Limba și literatura română. Tinerii au fost surprinși având asupra lor telefoane mobile sau fițuici, cu toate că știau foarte bine că acest lucru e interzis și le atrage eliminarea. Tinerii susțineau proba în centrele de examen de la Liceul Tehnologic ”Dimitrie Leonida” (3 candidați), Liceul Teoretic Murfatlar (2 candidați), Colegiul Economic Mangalia (2 eliminați) și Liceul Teoretic ”Nicolae Bălcescu” Medgidia (1 eliminat). Metoda cea mai folosită de elevi, și cunoscută de inspectorii de specialitate care veghează la desfășurarea corectă a examenului, este utilizarea fițuicilor ascunse în prealabil în toaletele centrului de examen, pentru că acolo nu sunt montate camere de supraveghere. Astfel, înainte de examen, tinerii își ascund fițuicile în băile liceului, iar după aflarea subiectelor, aceștia merg la toaletă și caută fițuica corespunzătoare cerințelor din subiect, a explicat inspectorul școlar general adjunct prof. Alina Codreanu. Cei opt eliminați au pierdut șansa de a participa la următoarele două sesiuni ale Bacalaureatului.

PESTE 200 DE ABSENȚI

Ieri, 1.075 de tineri din cei 1.277 înscriși au participat la prima probă scrisă a Bacalaureatului, cea la Limba și literatura română, 202 absentând și alegând să piardă sesiunea august - septembrie 2015. La ieșirea din examen, elevii au fost încrezători și s-au arătat optimiști cu privire la rezultatele pe care le vor obține după probă. Mulți dintre ei susțin că s-au pregătit intens în această vară pentru examen și că vor lua note mari la Limba și literatura română. Cu toate acestea, unii au făcut confuzie la subiectul al doilea: utilitatea cunoașterii biografiei unei personalități culturale sau științifice. ”A fost destul de ușor. La subiectul al treilea am avut de scris despre nuvela ”Moara cu noroc” de Ioan Slavici, iar la subiectul al doilea am avut de scris despre utilitatea biografiei. Am scris că e foarte importantă atunci când realizăm proiecte, de exemplu în Power Point, și că putem să câștigăm o experiență în plus în acest sens”, a explicat, convinsă, o elevă a Liceului Internațional de Informatică, Ramona Marcu. Tânăra a spus că de doi ani face meditații pentru Bacalaureat, însă în vară nu a putut fi prezentă din cauza unor probleme.

SUBIECTELE, DIFERITE ÎN FUNCȚIE DE PROFIL

În funcție de profilul studiat, elevii au primit subiecte diferențiate: cei de la profilul uman au avut de realizat un text argumentativ despre importanța cunoașterii biografiei unei personalități, iar la subiectul al treilea elevii au avut de redactat un eseu despre relația dintre două personaje dintr-o nuvelă studiată în liceu. În schimb, cei de la real au avut la subiectul II de redactat un text argumentativ cu privire la activitățile umanitare din viața tinerilor și la subiectul III - de caracterizat un personaj dintr-o nuvelă studiată.