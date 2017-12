„Opt femei” revin pe scena Teatrului de Stat Constanţa

Constănţenii pasionaţi de spectacolele de teatru cu intrigi poliţiste, în stilul fascinantelor scrieri ale Agathei Christie, vor putea urmări, vineri seară, cu începere de la ora 19.00, pe scena Teatrului de Stat Constanţa, piesa „Opt femei“, de Robert Thomas. Spectacolul are regia şi adaptarea semnate de Răsvana Cernat şi aduce pe scena de la malul mării, la început de vară, o poveste de Crăciun incitantă, în care situaţiile comice se împletesc cu secrete de familie bine ascunse. Întregul spectacol stă sub semnul suspansului, acţiunea are un ritm alert, cu răsturnări de situaţie şi lovituri de teatru. Acţiunea se petrece în jurul anilor \'50, opt femei reprezentînd tot atîtea tipuri de personaje pe care oricine le întîlneşte de-a lungul vieţii - bunica, mama, sora, iubita..., opt potenţiale vinovate de crimă, fiind interpretate cu talent de actriţele din distribuţie. Casa izolată din cauza furtunii de zăpadă, telefonul defect, maşina stricată şi cele opt femei prizoniere din rîndul cărora trebuie descoperit criminalul sînt doar cîteva motive pentru care amatorii comediilor poliţiste trebuie să asiste la această punere în scenă.

În distribuţie se regăseşte şi o mare actriţă a scenei româneşti, Teodora Mareş, a cărei „declaraţie de dragoste“ din urmă cu mai bine de două decenii, din filmul unde juca alături de Adrian Păduraru, a transformat-o în idolul unei întregi generaţii. În spectacolul „Opt femei“ joacă şi actriţe importante ale teatrului constănţean, precum: Diana Cheregi, Cristina Oprean, Dana Dumitrescu, Loredana Marilena Luca, Nicoleta Lefter, Turchian Nasurla, Gabriela Belu. Decorurile şi costumele sînt realizate de Alina Puşcaşu, iar traducerea îi aparţine lui Mihai Berechet şi Constanţa Trifu.