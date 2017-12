“Opt femei“, debut cu dreptul al regizoarei Răsvana Cernat în teatrul profesionist

Cea mai nouă producţie a Teatrului Naţional Constanţa, comedia poliţistă “Opt femei“, de Robert Thomas, a avut, sîmbătă seara, premiera oficială. Odată cu acest spectacol al Companiei Ovidius din cadrul teatrului constănţean, tînăra regizoare Răsvana Cernat şi-a făcut cu brio debutul în teatrul profesionist. Povestea de Crăciun a dramaturgului Robert Thomas, cu răsturnări imprevizibile de situaţie şi accente comice umbrite de secrete întunecate de familie, în care seducţia se împleteşte cu trădarea, iar misterul psihicului feminin pare să fie dezvăluit, se bucură de o viziune regizorală interesantă. Publicul şi critica de specialitate, deopotrivă, au apreciat alegerea deosebit de inspirată a regizoarei mai ales în ceea ce priveşte distribuţia, exclusiv feminină, cu Teodora Mareş cap de afiş, în rolul Gaby, alături de care au evoluat cîteva actriţe strălucite ale teatrului constănţean: Diana Cheregi (Mamy), Cristina Oprean (Augustine), Dana Dumitrescu (Pierrette), Gabriela Iacob (Suzon), Nicoleta Lefter (Catherine), Turchian Nasurla (Louise) şi Gabriela Belu (Chanel).

Avînd un subiect în genul scrierilor Agathei Christie, “Opt femei“ este un spectacol dificil, pe care nu orice regizor se încumetă să îl pună în scenă. Montarea Răsvanei Cernat s-a bucurat de reacţia imediată a publicului, care a rîs şi a trăit efectiv suspansul pînă la ultimele secunde de joc. Acţiunea se petrece în jurul anilor '50, cele opt femei reprezentînd opt tipuri de personaje pe care oricine le întîlneşte de-a lungul vieţii - bunica, mama, sora, iubita..., opt potenţiale vinovate de crimă, fiind interpretate cu talent de actriţele din distribuţie. Mai mult, pe lîngă jocul impecabil - de apreciat este şi colaborarea de excepţie a artistelor, care nu a părut să fie umbrită în niciun fel de orgoliile sau micile răutaţi, inerente, uneori, într-o distribuţie exclusiv feminină -, decorul şi costumele, realizate tot de o femeie, Alina Puşcaşu, precum şi efectele speciale au recreat atmosfera tensionată, presărată cu momente comice, din povestea lui Thomas. Idol al generaţiei anilor '80, după filmul “Declaraţie de dragoste“, Teodora Mareş rămîne, fără îndoială, şi o mare actriţă a scenei româneşti. În rolul Gaby, soţia stăpînului casei care este asasinat, Teodora Mareş joacă un personaj puternic, iar Diana Cheregi, ca de fiecare dată, se numără printre preferatele publicului. De asemenea, una dintre cele mai apreciate actriţe ale teatrului constănţean, Dana Dumitrescu, în rolul Pierrette, încîntătoarea soră a victimei, este interpreta unor momente gustate din plin de audienţă. De altfel, prezenţa actriţei în comedii este mereu tonică, plină de prospeţime. Casa izolată din cauza furtunii de zăpadă, telefonul defect, maşina stricată şi cele opt femei prizoniere din rîndul cărora trebuie descoperit criminalul sînt doar cîteva motive pentru care amatorii comediilor poliţiste trebuie să vadă acest spectacol.

Teodora Mareş: “Am fost toate o forţă, am fost ca degetele mîinii strînse ca un pumn!“

“Teodora Mareş este o colegă şi o actriţă generoasă, este un om bun, cumsecade. Mi-a făcut o foarte mare plăcere să lucrez cu ea, o admir de mult timp“, a subliniat Dana Dumitrescu. Referitor la rolul pe care îl face în spectacol, a declarat: “Pierrette nu este foarte diferită de celelalte, în special de Gaby - Teodora Mareş sau de Louise - Turchian Nasurla. În esenţă, sînt foarte asemănătoare, doar că soarta le-a dus pe drumuri diferite. Dacă Gaby a găsit un bărbat care să o ia de soţie şi să-i facă o viaţă comodă, Pierrette nu a avut această şansă şi atunci a trebuit să supravieţuiască aşa cum poate supravieţui mai uşor o femeie, folosindu-se de bărbaţi. Au fost zece femei în total, şi regizoarea şi coregrafa şi... culmea, nu a existat niciun fel de conflict, nicio secundă. Nu au fost nervi, nu s-au născut răutăţi între noi, ceea ce înseamnă foarte mult, înseamnă că aici, la Constanţa, noi chiar avem o echipă. Şi acest lucru s-a văzut“. “Este prima mea colaborare cu un teatru din provincie, de cînd am absolvit, în 1987 şi spaimele mele se adînceau gîndindu-mă că îmi va fi foarte dificil să lucrez cu atîtea femei, inclusiv regizoarea, scenografa. Erau foarte multe femei şi se ştie că femeile au şi ele orgoliile lor. M-am temut ca nu cumva să fiu primită rece sau să se creeze în jurul meu o atmosferă neplăcută. Dar nu a fost aşa. Este pentru mine o mare uimire că nu am avut absolut nicio problemă, am fost toate o forţă, am fost ca degetele mîinii strînse ca un pumn!“, a mărturisit Teodora Mareş. La rîndul său, regizoarea Răsvana Cernat a precizat: “Sînt foarte mulţumită, mai ales că totul a fost făcut cu sufletul la gură şi într-un timp relativ scurt. Dar am avut noroc de o echipă extraordinară, iar pe lîngă cele opt nume de actriţe, şi de o echipa tehnică senzaţională. Am început repetiţiile pe 14 februarie, dar este un spectacol foarte dificil, care se bazează 99% pe actriţe, fiind nevoie de mai mult timp la lectură decît la alte spectacole. Apoi este vorba şi de mişcare, fiecare gest, fiecare traseu trebuie să fie foarte bine gîndit, nu poate fi lăsat la întîmplare şi atunci e nevoie de timp“. “Este un spectacol mare, greu şi neaşteptat de frumos. Primul lucru pe care l-a cîştigat Răsvana Cernat este că a ales un spectacol greu şi al doilea, că a ştiut să aleagă distribuţia ideală“, a completat directorul Companiei Ovidius, Nicodim Ungureanu.

“Aşa cum s-a văzut şi în ultimii ani, teatrul constănţean are curaj şi dă încredere tinerilor. Pe scenă sînt foarte mulţi tineri, care sînt conduşi, în multe spectacole, de colegi de-ai lor la fel de tineri. Răsvana Cernat cred că s-a achitat foarte bine de greaua sarcină pe care şi-a asumat-o, în primul rînd făcîndu-şi debutul cu un spectacol dificil, în care jocul actorilor e foarte important, precum şi modul în care îi conduce regizorul spre relaţia pe care ar trebui să o aibă personajele între ele”, a concluzionat directorul Direcţiei de Cultură din cadrul Consiliului Judeţean Constanţa, Cristian Zgabercea, aflat, sîmbătă seară, la premiera oficială a spectacolului.