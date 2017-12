Opt judecători împotrivă, trei pentru arestarea lui Constantinescu

SEMNE DE ÎNTREBARE Justiţia nu-i oarbă. Asta se potrivește perfect, potrivit avocaților, cu cazul președintelui ales al Consiliului Județean Constanța (CJC), Nicușor Constantinescu, împotriva căruia DNA derulează o campanie concertată. Avocații lui Constantinescu spun că împotriva clientului lor se iau decizii suspecte, care frizează ridicolul. Celebrul avocat Cătălin Dancu, unul dintre cei care îl reprezintă pe președintele ales al CJC, dezvăluie în cadrul emisiunii ”Reporter Special”, prezentată de Victor Radu, care va fi difuzată astăzi la TV Neptun, de la ora 21.00, ițele și încrengăturile în cazul lui Constantinescu. El ridică mari semne de întrebare privind legalitatea demersurilor întreprinse în justiție de anumiți procurori și are anumite nedumeriri asupra unor decizii ale unor judecători. Cătălin Dancu spune în emisiune că, în justiția din România, complete de judecată diferite ale acelorași instanțe (Curtea de Apel București și Tribunalul București) au dat soluții care se bat cap în cap deși, culmea, în adoptarea lor s-a ținut cont de aceleași documente medicale și care vizează aceeași persoană - Nicușor Constantinescu. Avocatul a afirmat că unii judecători au ignorat complet setul de analize medicale venite din SUA, autentificate cu apostila Convenției de la Haga înainte să fie certificate de Departamentul de Stat American și semnate de trei doctori renumiți (Doru Paul, profesor asistent de medicină, hematologie-oncologie, la Monter Cancer Center, de la Spitalul Universitar Hofstra North Shore LIJ, New York; Mohamad E. Allaf, șeful Departamentului de Chirurgie Robotică al Spitalului „Johns Hopkins” din Baltimore, Maryland, precum și Şerban Cocioabă, de la clinica Medical Metamorphosis din New York), care atestă că președintele ales al CJC suferă de o boală foarte gravă, cancer la prostată, și se află într-o stare critică, ce face ca orice deplasare mai lungă să-i pună viața în pericol. Cătălin Dancu spune că, prin decizia unora dintre judecători de a ignora documentele medicale, practic, doctorii americani sunt făcuți mincinoși, fapt fără precedent în relația româno-americană. Dancu afirmă în emisiune și că, per ansamblu, opt dintre judecătoriii instanțelor au considerat că Nicușor Constantinescu trebuie să fie în libertate, iar alți trei au spus că trebuie arestat.

CIRC Avocatul lui Constantinescu aduce aminte, în emisiunea de la TV Neptun, și de acțiunile procurorilor derulate în ianuarie și martie, când, spune Dancu, au fost comise abuzuri grosolane. În 15 ianuarie, în parcarea CJC, preşedintele Consiliului a fost lovit cu capul de maşină şi i s-a sucit mâna la spate pentru simplul motiv că cerea să vadă legitimaţiile procurorilor şi mandatul de aducere la DNA. Un alt abuz al procurorilor, reclamat de Dancu, a fost comis în 19 martie, într-un alt dosar, când Constantinescu a fost reţinut pentru 24 de ore, după ce procurorii însoțiți de zeci de mascați i-au perchiziționat casa și copilul minor. În primul dosar, Constantinescu este acuzat că nu a plătit o banală factură de 3.000 de lei la Centrul Militar Zonal, iar în al doilea că nu a permis un control al Curții de Conturi la Regia Autonomă Județeană de Drumuri și Poduri Constanța. În emisiunea de televiziune, Cătălin Dancu atrage atenția: ”Este un semnal de alarmă pe care îl trag deoarece ceea ce i se întâmplă lui Constantinescu i se poate întâmpla oricui, în maniera în care au acționat procurorii... El este judecat pe vorbe, nu pe probe... Nimeni nu este tras la răspundere și nu pățește nimic. Asta înseamnă că sunt mari probleme în statul ăsta de drept pe care noi îl clamăm”. Mai multe amănunte aflați în emisiunea ”Reporter Special”.