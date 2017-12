Opt marinari români, reţinuţi pe nave în Franţa şi Italia

Efectele crizei economice nu au întîrziat să apară nici în sectorul transporturilor navale, afectînd armatorii şi navigatorii. De aproximativ trei luni, opt marinari români stau pe nave reţinute în porturi din Europa din cauza problemelor financiare ale armatorului, compania italiană Puglia Navigation, care a dat faliment. Imediat după declararea falimentului, creditorii au cerut reţinerea celor trei nave ale companiei şi scoaterea acestora la vînzare, pentru recuperarea creanţelor. Aşa se face că nava „ItalRoro One”, care are cinci navigatori români la bord, a fost reţinută în portul Toulon din Franţa, „ItalRoro Two” (3 marinari români) se află în portul italian Augusta şi nava „ItalRoro Three” (2 marinari români) a fost reţinută în portul Genova, Italia. Toate cele trei nave se află sub pavilion Italia. „Navigatorii români de pe „ItalRoro Three” s-au întors deja în ţară, mulţumită faptului că sistemul birocratic din Italia este mai puţin stufos. Nava a fost vîndută, noul proprietar a achitat salariile echipajului şi a plătit pentru întoarcerea acestora acasă. Din păcate, cealaltă navă reţinută într-un port italian nu a fost încă cumpărată de nimeni”, a declarat liderul Sindicatului Liber al Navigatorilor (SLN), Adrian Mihălcioiu. Din cauza birocraţiei (în cazul navei reţinute în Franţa), dar şi a crizei economice şi a faptului că navele sînt în stare foarte bună (ceea ce face ca preţul lor să fie destul de mare), echipajele de pe celelalte două nave reţinute mai au de aşteptat pînă se vor întoarce acasă. În plus, potrivit legislaţiei în domeniu, nava nu poate rămîne fără echipaj, ceea ce înseamnă că navigatorii nu pot părăsi vasul decît după ce le sosesc înlocuitorii. Mai exact, toţi cei opt români de la bordul navelor italiene trebuie să aştepte ca acestea să fie vîndute la licitaţie, ca noul proprietar să le plătească salariile şi cheltuielile de deplasare în ţară şi să angajeze un nou echipaj. Abia la sosirea acestuia se vor putea întoarce acasă. Între timp, hrana marinarilor şi combustibilul necesar pentru încălzirea acestora este asigurat de firma lichidatoare. „Avînd în vedere evoluţia crizei economice, navigatorii (nu doar cei din România) trebuie să se aştepte ca asemenea situaţii să fie tot mai dese. Din păcate, nu se poate face nimic în acest sens. Este bine, totuşi, că aceste nave au fost reţinute în porturi europene şi că marinarii au asigurate toate condiţiile şi ştim, chiar dacă va mai dura, că se vor întoarce acasă şi îşi vor primi şi banii”, a afirmat Mihălcioiu.