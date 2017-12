Opt maşini avariate de un adolescent de 15 ani

ETNOBOTANICE Teribilism costisitor! Un adolescent în vârstă de 15 ani, din Constanţa, s-a urcat ieri dimineaţă la volanul maşinii părinţilor şi a provocat o tamponare în urma căreia nu mai puţin de opt autoturisme au fost avariate. Oamenii legii spun că totul s-a întâmplat pe strada Muncel, din zona Faleză Nord, după ce Răzvan S., de 15 ani, a scăpat de sub control Volkswagen-ul cu numărul de înmatriculare B 976 SGI, la volanul căruia se afla. Păgubiţii au apelat imediat linia unică 112 şi au chemat Poliţia în momentul în care au descoperit dezastrul provocat de minor. Imediat după tamponare, spun martorii, Răzvan S. a coborât din maşină şi a încercat să fugă, dar a fost ajuns din urmă de mai mulţi agenţi de pază, a căror maşină a fost avariată în carambolul rutier. Minorul le-a spus poliţiştilor de la Rutieră că a consumat substanţe etnobotanice înainte de a pleca la drum, împreună cu amicul lui. Oamenii legii l-au testat cu aparatul Drager pe protagonistul coliziunii în lanţ şi au constatat că acesta nu consumase băuturi alcoolice. „Am luat maşina tatălui meu şi m-am plimbat. Nu am văzut că era sens unic pe strada asta şi am intrat pe aici. La un moment dat mi-au apărut în faţă mai multe maşini şi nu am mai ştiut ce să fac”, a povestit adolescentul.

CERCETĂRI Părinţii minorului au aflat despre isprava acestuia în timp ce se aflau la Poliţie şi reclamau furtul autoturismului. Când scriau plângerea, oamenii legii i-au informat că maşina a fost găsită, distrusă chiar de fiul lor. „Nu a mai făcut niciodată aşa ceva”, a declarat mama minorului. Oamenii legii spun că Răzvan S. a furat cheile Volkswagen-ului în timp ce tatăl său vitreg dormea. „Minorul este cercetat acum pentru conducere pe drumurile publice a unui autovehicul, fără permis. În urma testelor efectuate la spital, nu s-a descoperit prezenţa stupefiantelor în organismul minorului, dar aceste analize nu identifică şi etnobotanicele”, a declarat cms. şef Tudorel Dogaru, şeful Biroului Drumuri Naţionale şi Europene din cadrul Serviciului Poliţiei Rutiere Constanţa. Pagubele provocate de adolescent vor fi plătite acum de firma de asigurare, cel mai probabil urmând ca societatea să-şi recupereze banii de la părinţii minorului.