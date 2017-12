Opt medalii câştigate de studenţi români la Markstrat 2014

Echipa care a reprezentat Universitatea Bucureşti (UB) la cea de-a XVI-a ediţie a concursului Markstrat, organizat de consorţiul Dukenet în Marea Britanie, a obţinut o medalie de aur şi şapte de bronz, anunţă reprezentanţii UB. La acest concurs, echipa UB a fost formată din opt studenţi de la Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, secţia Limbi Moderne Aplicate şi masteratul Cultura şi Limbajul Organizaţiilor Europene, şi de la Facultatea de Administraţie şi Afaceri: Eduard Popescu (medaliat cu aur), Alexandra Murgu, Andreea Bîrsan, Izabela Tranca, Vlad Aurelian Popescu, Nicoleta Sava, Medeea Mavru, Miruna Ghimiş (medalii de bronz). Echipa a fost condusă de conf. dr. Diana Ioniţă şi prof. dr. Magdalena Platis-Iordache. În cadrul concursului Markstrat, studenţii au luat parte, timp de o săptămână, la 11 runde de simulare pe probleme de marketing în limba engleză, online, fiind coordonaţi de către profesori sau instructori din ţările participante. Au fost testate, astfel, cunoştinţele de limba engleză, limbajul terminologic specific domeniului marketing, conceptele teoretice de marketing şi management, competenţele IT, dar şi modul de lucru în echipă, viteza şi spontaneitatea luării de decizii sau găsirii de soluţii, munca în regim de stres, competenţa de autoevaluare şi de reacţie în situaţii-limită. „Strategia folosită de firma virtuală concepută de studenţii Universităţii din Bucureşti a impresionat juriul în urma rapoartelor intermediare predate la sfârşitul fiecărei runde şi a prezentării finale. Din experienţa anilor anteriori, o astfel de distincţie deschide uşile companiilor multinaţionale la angajare, facând diferenţa dintre absolvenţii Universităţii din Bucureşti şi alţi candidaţi“, se arată într-un comunicat de ieri al UB. Concursul a avut în perioada 25 ianuarie - 1 februarie 2014, la University of the West of Scotland. La competiţie au participat 79 de studenţi şi 14 cadre didactice din Marea Britanie, Germania, Polonia, Finlanda, Ţările de Jos, Franţa, Spania şi România.