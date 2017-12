Opt medalii pentru studenţii Universității „Ovidius“ la CN de atletism

Faza finală a Campionatului Naţional Universitar de atletism, competiție desfășurată la sfârșitul săptămânii trecute la Pitești și la care au participat studenți reprezentând 23 de universităţi, a adus Universității „Ovidius” din Constanţa rezultate foarte bune. Studenții constănțeni de la Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport de la țărmul mării, coordonați de antrenorul Alin Larion, au obținut în total opt medalii: patru de aur - Cosmin Dumitrache (la 110 mg, cu timpul de 14,33 secunde), Cristi Boboc (la triplusalt, 15,76 m), Andreea Lefcenco (la triplusalt, 12,91 m) și ștafeta 4x100m (Ionuț Grecu, Cristi Boboc, Iulian Ganciu și Cosmin Dumitrache), trei de argint - Alex Baciu (la triplusalt, 15,29 m), Andreea Lefcenco (la săritura în lungime, 5,63 m) și Iulian Ganciu (la 800 m, 1 minut 51 de secunde și 83 de sutimi) şi una de bronz - Savinela Ciulei (în proba de aruncare a suliței, cu 39,97 m).

„După participarea valoroasă a studenţilor UOC la Balkan Sports Games, competiție desfășurată în Turcia, iată că au apărut şi laurii pentru atleţii universitari. Este o mândrie pentru Constanţa universitară, mai ales în anul desfăşurării Jocurilor Olimpice, acolo unde studenţi ai universităţii noastre vor participa şi sperăm că vor performa! Ne bucurăm pentru aceste rezultate şi îl felicităm pe domnul prof. univ. dr. Alin Larion, cel care a coordonat selecţionata universitară”, a declarat prof. univ. dr. Mirela Damian, decanul Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport.

La sfârșitul săptămânii trecute, Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport din cadrul Universităţii „Ovidius” din Constanţa a organizat a XVI-a Conferinţă Ştiinţifică Internaţională „Perspectives in physical education and sport”, sub egida International Association of Sport Kinetics, Romanian Council of Sport Science, Society of Science, Human Excellence and University Sport. Participarea delegaţilor universităţilor şi a reprezentanţilor structurilor specifice naţionale, a reprezentanţilor universităţilor şi a altor structuri de coordonare din cele opt ţări care au luat parte a reprezentat nu numai o creştere cantitativă (141 autori), dar şi calitativă, în ceea ce priveşte aspectele teoretice care au dat valoare perspectivelor sportului românesc în context european.

