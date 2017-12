Opt ofiţeri ai ISU „Dobrogea”, arestaţi pentru fraudarea unui concurs de angajare

Un scandal de proporţii zguduie Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) „Dobrogea”, după ce ieri, magistraţii Tribunalului Militar Bucureşti au dispus arestarea preventivă pentru 29 de zile a opt ofiţeri, şase dintre ei avînd funcţii de conducere. Şeful Centrului Operaţional, col. Andrei Gabriel Niculae, şi juristul inspectoratului, mr, Gabriel Alexandrescu, sînt acuzaţi de fals intelectual, uz de fals, abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, asociere în vederea săvîrşirii de infracţiuni, respectiv complicitate la fals intelectual şi uz de fals, iar ceilalţi şase sînt cercetaţi pentru fals intelectual, uz de fals, abuz în serviciu şi asociere în vederea săvîrşirii de infracţiuni. Ceilalţi şase angajaţi ISU „Dobrogea”, trimişi în spatele gratiilor sînt comandantul Detaşamentului de Pompieri Constanţa Port, cpt. Marius-Sorin Bugnar, şeful Biroului Comunicaţii, mr. Costel Datcu, şeful echipei de pirotehnicieni, lt. Col. Sorin Marius Creţu, comandantul Detaşamentului de Pompieri Palas, mr. Liviu Deoşlea. precum şi lt. Adrian Bugnar şi cpt. Florin Niculae, toţi acuzaţi de fals intelectual şi uz de fals, infracţiuni în legătură directă cu infracţiunile de corupţie, în formă continuată, abuz în serviciu contra intereselor persoanelor dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine sau pentru altul un avantaj patrimonial sau nepatrimonial, infracţiune în legătură directă cu infracţiunile de corupţie, în formă continuată şi asociere pentru săvârşirea de infracţiuni. Conform procurorilor anticorupţie, în zilele de 15-16 august 2007, cu ocazia desfăşurării probei scrise la concursul pentru încadrarea posturilor de subofiţeri, la specialitatea „servanţi - conducători auto”, cei opt inculpaţi, membri ai comisiei de examinare, ar fi încălcat metodologia de desfăşurare a examenului în scopul fraudării rezultatelor concursului organizat la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Dobrogea”. Din ancheta DNA reiese că în calitate de ofiţeri corectori, cei opt ofiţeri ar fi falsificat foile de concurs pentru un număr de 67 de candidaţi, dintre care 60 au obţinut nota maximă sau notă foarte mare la proba scrisă, fiind în final declaraţi admişi la examen. Col. Andrei Gabriel Niculae şi mr. Gabriel Alexandrescu sînt acuzaţi că ar fi falsificat şi două procese-verbale de predare-primire a mapei cu lucrările de concurs. Anchetatorii au stabilit că 27 de candidaţi au fost declaraţi respinşi la acest concurs, cu toate că obţinuseră medii peste şapte, deoarece locurile lor au fost ocupate de candidaţii ale căror foi de concurs fuseseră falsificate de ofiţerii ISU. Cele 27 de persoane s-au constituit părţi civile în proces şi cer daune de un milion de lei, bani ce constituie contravaloarea veniturilor salariale pe care le-ar fi încasat în perioada în care ar fi trebui să fie angajaţi în cadrul ISU „Dobrogea”. Potrivit purtătorul de cuvînt al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Dobrogea”, sg maj Paula Anghel, este pentru prima dată cînd inspectoratul constănţean se confruntă cu un caz de acest gen şi începînd cu dat de ieri, cei opt ofiţeri au fost suspendaţi din funcţie.

Cercetarea în acest caz a fost demarată, „in rem” în octombrie 2007, de către Direcţia Generală Anticorupţie ca urmare a unui denunţ privind fraudarea concursului de angajare la ISU „Dobrogea”. Sesizarea a fost înaintată ulterior Direcţiei Naţionale Anticorupţie iar un an nai tîrziu, în septembrie 2008, în baza probelor administrate la dosar, procurorii au început urmărirea penală faţă de 14 angajaţi ai ISU „Dobrogea”, opt dintre ei fiind arestaţi ieri, după ce marţi au fost reţinuţi pentru 24 de ore pe bază de ordonanţă. Luminiţa Popescu, avocatul ofiţerilor constănţeni, ne-a declarat că măsura arestării luată împotriva clienţilor ei este netemeinică şi nelegală motiv pentru care a formulat recurs care se va judeca mîine. „Dosarul l-am văzut la instanţă, cît am putut vedea din cele 18 volume pe care le-am avut la dispoziţie zece minute. Anchetatorii ţin la secret multe acte şi nu ne dau voie să le vedem. De exemplu nu am avut acces la volumul 17 din dosar iar motivaţia anchetatorilor a fost aceea că ar conţine documente cu regim secret. ”, a declarat Luminiţa Popescu. Avocatul a adăugat că în acelaşi dosr urmează să mai fie audiat şi alt lot de şase persoane, patru cadre active şi două la pensie.

Sanda ROIBU, Cristina CARAPCEA