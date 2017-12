Opt ore cu pauză de masă pentru medicii din spitalele româneşti

Începînd cu 1 septembrie, programul de lucru al medicilor din spitale va fi unul european, astfel că ei vor lucra opt ore în loc de şapte, adică de la 8.00 la 17.00, cu o oră de masă, iar după ce termină serviciul în sistemul public pot merge în privat, potrivit unui proiect al Ministerului Sănătăţii (MS). „Dezbaterea privind acest proiect s-a încheiat. Actul a fost deja de două ori pe site-ul MS în dezbatere publică. Acum lucrăm la nuanţe, iar de la 1 septembrie sperăm să intre în vigoare actul normativ. Noul program de lucru de opt ore are drept scop eficientizarea activităţii din spital. Medicii pot lucra în privat după ora 17.00. În prezent, după ora 13.00 abia mai găseşti în spital chirurgii şi anesteziştii care au operaţii. În rest, sînt doar medicii de gardă”, a declarat, ieri, subsecretarul de stat Raed Arafat. Subsecretarul de stat în MS a mai spus că medicii din România trebuie să lucreze şi ei la fel ca doctorii din Europa. „În ţările din UE, medicii lucrează opt ore, iar la prînz au o oră de masă în care pot face ce vor. În acest interval de o oră, un medic de gardă asigură relaţia dintre Unitatea de Primiri Urgenţe şi secţii”, a adăugat Arafat. El a precizat că programul actual al medicilor este de şapte ore, în care o oră este pentru contravizită, care de multe ori nu mai este făcută. Totodată, subsecretarul de stat a afirmat că, în prezent, un bolnav care ajunge la spital după ora 9.00 nu mai poate face analize, aşa că rămîne internat doar ca să doarmă şi să mănînce în spital, încărcînd nejustificat factura unităţii sanitare, abia a doua zi fiindu-i recoltatele analizele. După ce sînt primite rezultatele, medicul care îl îngrijeşte poate constata că ar mai avea nevoie de alte analize şi iar mai trece o zi până sunt recoltate alte probe. “Acum laboratorul va funcţiona şi el pînă la ora 17.00, deci vor putea fi recoltate analize şi după ora nouă”, a adăugat Raed Arafat. El a precizat că respectarea programului de lucru al medicilor din spitale este la latitudinea conducerii unităţii sanitare. Potrivit lui Arafat, pot fi folosite în acest caz cartelele de acces în spitale, condica de prezenţe sau alte mijloace de control stabilite de fiecare unitate sanitară în parte. Ministrul Sănătăţii, Ion Bazac, anunţa, în februarie, intenţia de a modifica programul de lucru al medicilor după un model european. Programul european conceput atunci de ministrul Bazac viza includerea unei pauze la prînz, gardă redusă şi, ulterior, o zi liberă, precum şi sistemul de gardă “on call” la domiciliu, în specilităţile deficitare. O altă propunere viza menţinerea gărzii de la ora 14.00 la ora 8.00 dimineaţa (18 ore), medicul avînd posibilitatea de a pleca acasă dimineaţa (după gardă) fără a fi afectată plata salarială. O altă propunere prevedea ca garda să aibă 12 ore şi să fie comasată cu contravizita după-amiază şi program de şase ore dimineaţa. Ministrul adăuga că, prin noul sistem de gardă medicii ar putea fi mai bine plătiţi.

Programul de opt ore din spitalele publice, în avantajul pacienţilor

Preşedintele Federaţiei „Sanitas”, Marius Petcu, a declarat, ieri, că programul de opt ore al doctorilor din spitalele publice este în avantajul pacienţilor, care vor avea un contact mai direct cu medicul, iar cei care vor să lucreze în privat să se dedice numai acestui sistem. Acest proiect de schimbare a programului medicilor din spitalele publice, de la 7 la 8 ore pe zi, are o componentă avantajoasă pentru pacient, “îl leagă mai direct de medic”, a precizat Petcu. “Din punctul de vedere al acestor medici care vor fi obligaţi să stea în spitale zilnic opt ore, cred că le cam încurcă programul. Există o cutumă, medicii îşi organizează activitatea în partea de început a zilei, cînd au vizitele, şi s-ar putea să aibă de pierdut financiar. Am militat dintotdeauna pentru o separare a apelor. Cei care îşi dedică activitatea sistemului particular să rămînă acolo, îi rugăm să nu se supere”, a afirmat liderul “Sanitas”.