Opt ore de concert Smashing Pumpkins

Billy Corgan, solistul şi fondatorul trupei americane The Smashing Pumpkins, a anunţat că grupul său va susţine un concert gratuit de opt ore, într-o ceainărie din oraşul Chicago, pe data de 28 februarie. Piesele care vor fi interpretate de The Smashing Pumpkins în ceainăria Madame ZuZu din Chicago au ca sursă de inspiraţie romanul ”Siddhartha”, de Hermann Hesse. Anunţând acest concert pe pagina sa de Facebook, Billy Corgan a declarat: ”Concertul va avea la bază o interpretare ambientală şi muzicală a romanului ”Siddhartha” de Hermann Hesse. Vom folosi sintetizatoare de modulare a sunetului. Lectura textului va merge mână în mână cu muzica pe care o vom crea acolo”. Billy Corgan şi colegii săi lucrează în prezent la cel de-al nouălea album de studio al trupei The Smashing Pumpkins.