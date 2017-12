Opt persoane rãnite dupã ce remorca în care se aflau s-a rãsturnat

Nu mai puţin de zece localnici din Corbu şi-au vãzut moartea cu ochii, ieri dimineaţa, atunci cînd tractorul cu remorcã cu care se deplasau pe cîmp s-a rãsturnat într-un canal de irigaţii. Ieri, dis de dimineaţã, opt persoane, tocmite a lucra cu ziua la cules de porumb pe terenul aparţinînd unei societãţi agricole din Corbu, s-au urcat în remorca unui tractor ce urma sã-i ducã la lucru, pe o solã situatã la cîţiva km de localitate. Timp de aprox. jumãtate de orã, tractorul, în cabina cãruia se aflau douã persoane, împreunã cu ceilalţi opt aflaţi în remorcã, a rulat fãrã niciun fel de probleme pînã a ajuns la un drum de pãmînt ce şerpuia pe malul unui canal de irigaţii. Anişoara Stanciu, în vîrstã de 48 ani, aflatã în cãruţã, spune cã de cum a intrat pe drumul de pãmînt, tractorul a început sã derapeze din cauza pãmîntului umed. “Am continuat sã mergem pînã la un moment dat cînd am simţit cã remorca a luat-o într-o parte. Ne-am speriat şi am început sã ţipãm cînd am vãzut cã era ceva serios. Remorca şi tractorul s-au rãsturnat în canalul de irigaţii. Din momentul acela nu-mi mai aduc aminte nimic. M-am trezit întinsã pe dig şi cu o puternicã durere la mîna stîngã“, a spus Anişoara Stanciu. Singurii care au scãpat nevãtãmaţi au fost cei doi bãrbaţi aflaţi în cabinã. Unul dintre aceştia a sunat pe telefonul mobil, anunţîndu-l pe administratorul societãţii agricole care a trimis la locul incidentului o maşinã. Victimele au fost transportate în Corbu de unde au fost preluate cu douã ambulanţe şi transportate la Spitalul Judeţean Constanţa pentru acordarea de îngrijiri medicale. În urma investigaţiilor, cadrele medicale au decis internarea sub supraveghere a Anişoarei Stanciu, din cauza unei fracturi a braţului stîng şi a unui accident vascular minor. De asemenea, Victoria Negrilã, în vîrstã de 60 ani, a primit primul ajutor medical în Camera de Resuscitare, fiind ulterior internatã în secţia Chirurgie I.