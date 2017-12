Opt persoane suspectate de trafic de carne vie, trimise în judecată

08:35:58 / 20 Ianuarie 2015

mda

oriunde in lume , daca vrei la curve ii ceri taximetristului sa te duca. ei stiu unde sunt curvele , ba chiar gestioneaza situatia. am fost taximetrist in afara , aveam cliente niste ucrainience superbe, de lux, si cand aveau treaba undeva imi lasau baccis cat leafa pe toata luna , tocmai pentru ca le duceam clientii cu bani. nolens volens am ajuns sa am procent din ce obtineau fetele. asta e viata ; doctorand in Romania si bodyguard de fete in afara pentru ca e mai bine platit. bine ca m-am retras.