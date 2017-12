Opt răniți din cauza unui șofer neatent

Opt persoane, printre care și doi copii, unul în vârstă de zece luni și celălalt de trei ani, au fost rănite în urma unui grav accident rutier petrecut, ieri după-amiază, pe Drumul Național 2A (Constanța - Hârșova), în zona "Hanul Morilor". Potrivit polițiștilor de la Rutieră, un constănțean de 63 de ani se deplasa, la volanul unui autoturism marca Skoda, pe DN2A, dinspre Constanța către Hârșova. În momentul în care a ajuns la intersecția cu DJ 223, spun oamenii legii, acesta a virat brusc la stânga, fără să se asigure. În secunda următoare, a intrat în coliziune cu un Mitsubishi condus regulamentar, din sens opus, de un gălățean de 35 de ani. În urma impactului, Mitsubishi-ul a fost proiectat într-o autoutilitară a Administrației Bazinale de Apă Dobrogea Litoral (ABADL), care oprise în intersecție pentru a acorda prioritate mașinilor ce circulau pe DN2A. Un martor a sunat la 112 și, în scurt timp, mai multe ambulanțe, dar și echipajele de poliție au sosit la locul teribilului accident. Opt victime au fost transportate la spital.

ÎN STARE DE ȘOC La sosirea oamenilor legii, șoferul care a provocat carambolul rutier era în stare de șoc. El nu a reușit să le spună anchetatorilor cum s-a întâmplat accidentul. În schimb, șoferul din Galați, care venea cu familia la mare, le-a povestit polițiștilor că nu a mai avut nicio șansă de a evita coliziunea. „Mi-a ieșit în față și abia am apucat să opresc. Nu am avut decât o secundă ca să reacționez. Am frânat cât am putut, am tras dreapta de volan și am evitat astfel un impact frontal. Puteam să-i omor pe toți...”, a declarat bărbatul din Galați. El a mai spus că cei doi copii ai săi, unul de zece luni și celălalt de trei ani, au avut mare noroc și au scăpat cu răni ușoare. Pe de altă parte, șoferul autoutilitarei și unul dintre pasageri, ambii angajați ai ABADL, dar și fiica și soția constănțeanului care a provocat accidentul s-au ales cu răni mai grave în urma impactului.