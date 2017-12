Opt zile până la sentinţa definitivă în cazul “Şaban”

Dosarul “Lara Şaban” a ajuns la final! Gilberto Şaban şi George Davidescu, acuzaţi că au omorât-o pe Lara Şaban, îşi aşteaptă cu sufletul la gură sentinţa de la magistraţii Curţii de Apel Constanţa, care se vor pronunţa pe data de 12 iunie. Ieri a avut loc ultimul termen în acest proces, iar rudele lui Gilberto Şaban au venit încrezătoare să îl susţină pe acesta. Mama lui a adus o fotografie de-a Larei Şaban, sperând că îi va purta noroc. “Am visat-o noaptea trecută. Stătea pe genunchii mei şi m-a luat în braţe şi am îmbrăţişat-o şi eu… Ea vrea să se afle adevărul, pentru că nu se poate odihni. Eu ştiu cine e vinovat, cine a făcut asta, dar nu am puterea să demonstrez. Nimeni nu poate înţelege ce e în sufletul meu de mamă cu un copil în mormânt şi unul în boxă, nevinovat... Eu am încredere în el”, a declarat mama lui Şaban. După ce şedinţa a fost deschisă, apărătorii au ţinut pledoariile de final, însă nu înainte de a mai face câteva cereri. Avocata celor doi inculpaţi, Maria Vasii, le-a solicitat magistraţilor efectuarea unei noi expertize medico-legale, unei expertize traseologice pentru a se stabili exact dinamica agresiunii şi, nu în ultimul rând, unei expertize de profil psihologic. În urma deliberărilor, magistraţii au respins solicitarea probelor. Mama lui Şaban a început să plângă în hohote şi a cerut completului de judecată să facă lumină şi dreptate în acest caz. Nervoşi că solicitările le-au fost respinse, cei doi inculpaţi au cerut recuzarea completului. Şedinţa s-a suspendat, însă şi această cerere le-a fost respinsă, iar procesul s-a reluat.

CONDAMNARE FĂRĂ PROBE? Apărătorii celor doi au susţinut că întregul dosar a fost făcut numai pe bază de presupuneri, că procurorul de caz nu ar fi avut nicio probă certă împotriva lui Şaban şi a lui Davidescu. Mai mult, l-au acuzat pe judecătorul de fond că a făcut acelaşi lucru. “Instanţa fondului a preluat motivaţia procurorului de caz. Deşi Şaban s-a aflat în locuinţă, asta nu constituie o probă certă care să ducă la condamnarea lui. Nici măcar nu a fost găsit obiectul cu care se presupune că a fost omorâtă Lara. Se fac presupuneri despre cum s-au petrecut evenimentele. Nu există nicio probă, motiv pentru care Şaban ar trebui achitat”, a declarat Ion Ilie Iordăchescu, avocatul lui Şaban. Maria Vasii a adăugat că mobilul crimei nu este stabilit şi că ipoteza tâlhăriei este o absurditate, deoarece Şaban nu s-a ales cu niciun beneficiu în urma crimei. În replică, procurorul de şedinţă “şi-a cerut scuze” în faţa apărătorilor şi a celor doi inculpaţi: “Parchetul nu a fost destul de vigilent să instaleze o cameră de supraveghere în apartament pentru a putea descrie cu exactitate desfăşurarea evenimentelor”. La final, în ultimul cuvânt, cei doi inculpaţi şi-au arătat nemulţumirea cu privire la cursul anchetei şi s-au declarat nevinovaţi. “De unde reiese că noi am comis o crimă? Au trecut 24 de luni! Ce mai aşteptăm? Să vină Dumnezeu pe pământ? Am fost şi voi fi condamnat pentru o faptă pe care nu am comis-o”, a spus George Davidescu.