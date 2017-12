Optimi de finală în faza pe județ din Cupa României la fotbal

Faza pe județul Constanța din Cupa României la fotbal, ediția 2017-2018, va continua la mijlocul săptămânii viitoare cu optimile de finală. În acest tur al competiției participă primele șase clasate din Liga a IV-a (SSC Farul Constanța, Viitorul Fântânele, CS Năvodari, CS Agigea, CS Eforie și Gloria Băneasa), care au fost exceptate de la turul anterior, și cele 10 învingătoare de săptămâna trecută. Printre ele se numără Săgeata Stejaru, formație care evoluează în Campionatul Județean de old-boys și este alcătuită din jucători amatori, nelegitimați, Olimpia Constanța, AS Independența și FC Mereni, echipe din Liga a VI-a, dar și două reprezentante ale Ligii a V-a, AS Carvăn și Litoral Corbu.

Iată programul partidelor, care vor începe la ora 17.30:

marți:

Știința Poarta Albă - CS Năvodari

Săgeata Stejaru - Victoria Mihai Viteazu (se joacă la Constanța, terenul urmează să fie anunțat)

Gloria Albești - CS Eforie

miercuri:

AS Independența - SpartaTechirghiol (se joacă la Fîntîna Mare)

FC Mereni - CS Agigea (se joacă la Osmancea)

Olimpia Constanța - Viitorul Fântânele (teren Voința)

AS Carvăn - Gloria Băneasa

Litoral Corbu - SSC Farul Constanța

Învingătoarele din aceste opt partide vor obține calificarea pentru turul următor al competiției, sferturile de finală. Asociația Județeană de Fotbal, care a stabilit meciurile din optimi pe criterii geografice, a anunțat că pentru faza sferturilor de finală există și opțiunea împerecherii prin tragere la sorți, tabloul Cupei României urmând să fie stabilit astfel până la finală. Reprezentanții celor opt formații rămase în competiție vor fi contactați de AJF și vor decide prin vot varianta cea mai bună.