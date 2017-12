Optimism în tabăra Farului

Cu doar un punct strâns în primele trei etape, FC Farul şi-a propus să bifeze primul succes din acest sezon sâmbătă, când va întâlni pe teren propriu, de la ora 11.00, pe CS Otopeni, în etapa a 4-a a Ligii a II-a. Constănţenii mizează pe faptul că au recuperat deficitul fizic, după trei săptămâni de pregătire cazonă, şi au reuşit să închege relaţiile de joc. “Aşteptăm să luăm primele trei puncte, pentru că avem mare nevoie de ele. Am avut un start dificil, cu trei meciurile grele, în care s-a putut observa lipsa de pregătire fizică, întrucât nu am făcut stagiul de pregătire centralizată din vară. Sper însă ca în următoarele partide să strângem cât mai multe puncte. Prima ocazie este sâmbătă, când întâlnim pe CS Otopeni, o formaţie care se bate la primele locuri din Seria I”, a spus mijlocaşul Bogdan Rusu. “Venim după trei jocuri în care am obţinut un singur punct, dar vrem să câştigăm sâmbătă, cu CS Otopeni. Am muncit foarte mult în ultima perioadă, suntem mai omogeni, am început să ne cunoaştem între noi şi am întărit relaţiile de joc. În plus, am recuperat la capitolul fizic şi sper să avem publicul alături de noi, pentru că merităm cele trei puncte. Este greu, dar avem un antrenor care ne împinge de la spate şi este alături de noi. Cred că, dacă vom termina turul pe locul 10, trebuie să fim mulţumiţi”, a adăugat mijlocaşul Sergiu Scărlătescu. Pentru jocul de sâmbătă, antrenorul Ioan Sdrobiş va avea la dispoziţie întreg lotul, mijlocaşul Alin Abuzătoaie, împrumutat săptămâna trecută de la Steaua, urmând să-şi facă debutul în tricoul Farului. “Sunt foarte nerăbdător să joc, mai ales că am făcut o pauză de peste o jumătate de an din cauza unei accidentări. Nu cred că pot duce un meci întreg în acest moment şi sper să-mi pot ajuta echipa pe final în disputa cu CS Otopeni. A venit clipa să obţinem şi noi primul succes, chiar dacă vom înfrunta o formaţie bună”, a mărturisit Abuzătoaie.