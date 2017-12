Optimism în tabăra Farului

Aflată în luptă pentru evitarea retrogradării, FC Farul a început, ieri, pregătirile pentru retur cu un lot numeros. La primul antrenament, desfăşurat pe plaja din staţiunea Mamaia, antrenorul Ion Marin a avut la dispoziţie 32 de jucători: Curcă, Vlas şi Neagu - portari; Pătraşcu, Rastovic, Pahor, Bubuleandră, Măţel, Păcuraru, Ben Teekloh şi Larie - fundaşi; Matei, Pîrvu, Durbac, L. Mihai II, Călin, A. Mihai, Fatai, Mendy, Băcilă, Voiculeţ, Rusmir şi Mansour - mijlocaşi; Alibec, Gerlem, Chico, E. Nanu, Pantelie, Uche, Gosic, Henry şi D. Florea - atacanţi. Singurul absent a fost Ion Barbu, învoit de conducerea clubului pentru rezolvarea unor probleme personale. În ciuda remanierii lotului, “Săpăligă” este optimist în privinţa menţinerii în prima ligă. “Sper ca în acest an să nu se mai întîmple ca în anii anteriori şi să avem emoţii la evitarea retrogradării. Programul de pregătire va include antrenamente în sistem de semicantonament şi cantonament la baza sportivă proprie, urmat de cantonamentul din Antalya. Pînă la plecarea în Turcia vom disputa cîteva jocuri de verificare, printre care şi un amical cu bulgarii de la Cernomore Varna, pe 4 februarie. În turneul din Antalya, meciul cu Aalborg nu se va mai disputa, urmînd să-i întîlnim pe 9 februarie pe cehii de la Sigma Olomouc, iar la revenirea acasă nu mai vrem să jucăm niciun amical. În privinţa noutăţilor, a venit slovenul Pahor şi jucătorii împrumutaţi în liga secundă, şi sîntem în discuţii pentru achiziţionarea unor jucători atît din ţară, cît şi din străinătate. La capitolul plecări sînt doar Florin Maxim, la FC Timişoara, şi Tibor Moldovan, care a primit o ofertă de la FCM Tg. Mureş. Au fost discuţii telefonice privind un eventual transfer al lui Lucian Pîrvu la Pandurii Tg. Jiu, dar am primit nimic pe hîrtie. Orice jucător de la Farul este transferabil, atît timp cît îi este bine şi lui, şi clubului”, a explicat tehnicianul constănţean.

Şi jucătorii grupării de pe litoral au părut optimişti în privinţa returului, dar sînt convinşi că nu vor avea o misiune uşoară. “În primul rînd, trebuie să mă reobişnuiesc cu frigul, pentru că în Brazilia era foarte cald, dar am revenit cu plăcere la antrenament. Va fi greu în retur, însă, dacă vom munci mai mult, nu vom avea probleme. Sînt foarte bucuros că am fost declarat cel mai bun jucător constănţean şi sper să o ţin tot aşa. Am citit şi eu în presă că cei de la Dinamo s-au interesat de mine, dar mai am doi ani de contract cu Farul şi nu mă gîndesc la plecare”, a spus Gerlem. “Urmează o perioadă grea, cu foarte multă muncă şi un retur extrem de dificil. Sînt bucuros că am revenit la Constanţa. Tragem cu toţii tare la antrenamente pentru un loc de titular, iar cei mai buni şi cei mai în formă vor intra în teren să ajute echipa”, a adăugat Emil Nanu, revenit după cîteva luni de exil la Tulcea.