Optimism în tabăra HCM-ului

Aflată la două puncte distanţă de actualul lider, UCM HC Caraş Severin, şi la unul de ocupanta locului secund, HC Odorhei, campioana României la handbal masculin, HCM Constanţa, priveşte cu mult optimism întâlnirea de sâmbătă, de la Sala Sporturilor, care va începe la ora 12.00 (în direct la Digisport). Nici eşecul clar din tur, 37-28 pentru Odorhei şi nici constanţa arătată de harghiteni în acest sezon nu sunt motive care să pună pe gânduri campioana României. „Jucăm acasă, este un meci foarte important, dar trebuie să câştigăm neapărat. O să fie un meci greu. Au condus campionatul până acum, dar trebuie să schimbăm liderul. Am aşteptat destul până acum. Cei mai mulţi jucători ai noştri sunt foarte experimentaţi şi nu ar trebui să fie afectaţi de presiunea rezultatului. Odorhei este o echipă bună, dar şi noi suntem în creştere cu fiecare meci. Ştiu că ne-ar ajuta o victorie cu zece goluri, pentru că am anula acel eşec din tur, dar în primul rând mă interesează victoria, nu vreau să mă gândesc la nimic altceva“, a declarat antrenorul principal Ion Crăciun. Pivotul Marius Novanc este şi mai optimist. „Cred că va fi un meci uşor, chiar dacă se întâlnesc echipele de pe primele două locuri. Poate va fi mai echilibrat la începutul meciului, dar nu cred că ne vor pune probleme. Ne gândim doar la victorie şi abia aşteptăm să trecem pe primul loc. Avem o echipă mult mai valoroasă şi cred că este normal să fim atât de încrezători. Odorheiul este o echipă bine aşezată în teren, care se bazează mult pe tactica antrenorului şi cred că acesta este principalul motiv pentru care au câştigat până acum“, consideră Novanc. Meciul va fi arbitrat de Vasile Pavel şi Marian State, ambii din Buzău. Interesant este faptul că şi întâlnirea din tur, de la Odorhei, a fost arbitrată de aceeaşi brigadă. Preţul unui bilet la meciul de sâmbătă este 10 lei.

Ieri s-au disputat primele partide din etapa a 16-a: UCM HC Caraş Severin - Poli Timişoara 31-29 (12-12) şi Ştiinţa Bacău - CSM Satu Mare 31-26 (15-14). Celelalte jocuri se vor disputa astfel - vineri: CSM Bucureşti - Minaur Baia Mare (ora 18.00, în direct la Digi Sport), Steaua Bucureşti - U. Cluj (ora 20.00, în direct la Digi Sport); sâmbătă: Bucovina Suceava - Pandurii Tg. Jiu (ora 11.00), HCM Constanţa - HC Odorhei (ora 12.00, în direct la Digi Sport); duminică: CSM Oradea - Dinamo Braşov (ora 16.30).

Clasament: 1. UCM HC Caraş Severin 27p; 2. Odorhei 26p; 3. HCM Constanţa 25p; 4. Suceava 20p (golaveraj: 474-425); 5. Bacău 20p (444-423); 6. Tg. Jiu 20p (459-440); 7. Satu Mare 17p; 8. U. Cluj 16p; 9. Dinamo Braşov 11p; 10. Baia Mare 9p; 11. Steaua 8p (422-462); 12. CSM 8p (436-487); 13. Timişoara 6p; 14. CSM Oradea 1p.