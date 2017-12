Optimism în tabăra Slovaciei

Sosită duminică în stațiunea Mamaia, pentru meciul cu România din turul al doilea din Grupa I a Zonei Euro-Africane, programat în perioada 17-19 iulie, la baza sportivă Tenis Club Idu, echipa Slovaciei a susținut, ieri, conferința de presă oficială. Foarte relaxați, căpitanul nejucător Miloslav Mecir și tenismenii Martin Klizan (locul 38 ATP), Norbert Gombos (locul 126 ATP), Andrej Martin (locul 181 ATP), Jozef Kovalik (locul 188 ATP) și Igor Zelenay (locul 100 ATP la dublu) s-au declarat încrezători în șansele de a-i învinge pe tricolori și a accede în play-off-ul pentru calificarea în Grupa Mondială. „Mizăm mai mult pe simplu, dar nu contează prea mult de unde vor veni victoriile. Important este să câștigăm cele trei puncte. La dublu, românii sunt favoriți, dar în Cupa Davis se poate întâmpla orice. Am pierdut singura întâlnire directă, dar s-a întâmplat în urmă cu mulți ani, iar echipele sunt total diferite”, a spus Mecir. Optimismul slovacilor este dat și de faptul că liderul echipei, Martin Klizan, este mare favorit în cele două meciuri de simplu pe care le va disputa în duelul cu românii. „Îi știu pe Copil și pe Ungur din turneele ATP. Am jucat o dată împotriva lui Copil, pe hard, și am pierdut, dar acum este altă poveste, pentru că meciul se dispută pe zgură. În plus, va fi și mai greu pentru români, pentru că există și presiunea terenului propriu”, a explicat Klizan, care revine după o accidentare suferită în urmă cu două săptămâni, la Wimbledon, când a fost forțat să se retragă din primul tur al probei de dublu, chiar înaintea duelului cu Horia Tecău și Jean-Julien Rojer.

Slovacii s-au arătat încîntați atât de condițiile oferite de organizatori, cât și de stațiunea Mamaia și de orașul Constanța. „Este un oraș foarte frumos și ne-a plăcut, în special, faptul că suntem cazați la țărmul mării. Și baza sportivă este frumoasă, iar terenurile - foarte bune”, a declarat Igor Zelenay.