Optimism la capitolul proiecte

Primarul comunei Saraiu, Vasile Băjan, e încrezător că va reuşi să deruleze măcar un proiect în acest an pentru că a început anul cu dreptul, după ce i-a fost aprobat proiectul depus prin Programul Casa Verde. Investiţia era referitoare la montarea unor panouri ecologice pentru încălzirea interiorului mai multor obiective din comună. „Eu cred că vom derula multe proiecte în acest an. Eu zic că dacă depunem şase şi reuşim să implementăm măcar unul bun e un câştig pentru administraţia noastră”, a declarat primarul convins că, în ciuda prevestirilor de tot felul, din punct de vedere al demarării proiectelor, 2010 va fi un an bun.