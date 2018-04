Optimism pentru EURO 2020

După ce au învins Israelul, scor 2-1 (N. Stanciu 64, Țucudean 82 / Hemed 60) , în deplasare, şi Suedia, scor 1-0 (D. Rotariu 57), pe teren propriu, tricolorii se gândesc şi la meciurile oficiale, în care lupta pentru prezenţa la EURO 2020 va fi una dificilă. Fostul mijlocaş al Viitorului, Răzvan Marin, a spus că victoriile obţinute de echipa naţională le dau încredere jucătorilor români pentru o calificare la EURO 2020. „Aceste două rezultate ne dau încredere pe viitor. Sunt multe meciuri de jucat, important este pentru noi să o ţinem tot aşa. Suporterii ne-au susţinut cât au putut. Este un stadion frumos aici la Craiova şi o să ne facă plăcere să revenim aici, dar pe un teren mai bun”, a spus jucătorul formaţiei belgiene Standard Liege.

Mijlocaşul Alexandru Chipciu a declarat că reprezentativa României trebuie să confirme şi în întâlnirile oficiale: „Este bine să pleci de la naţională cu două victorii, dar trebuie să demonstrăm şi în meciurile oficiale. Suntem o echipă muncitoare, cu jucători bunicei şi încercăm să facem lucruri cât mai bune. Este o victorie de moral cu Suedia. Situaţia mea la Anderlecht este ok, nu m-am antrenat două luni din cauza unor probleme personale, apoi am revenit, muncesc, dar dintr-un jucător important am devenit unul util”.

Portarul Ciprian Tătăruşanu a considerat succesul de marţi ca fiind unul normal, dar a fost nemulţumit de starea gazonului stadionului „Ion Oblemenco” din Craiova. „Suedia este o echipă bună, dar totuşi este un meci amical. Este o victorie, dar nu trebuie să dăm mare petrecere. Sperăm să avem aceeaşi prestaţie şi în meciurile oficiale. Stadionul este foarte frumos, în schimb gazonul este jalnic, execrabil. Nici nu se putea sta în picioare”, a spus Tătăruşanu.

Selecţionerul Cosmin Contra a apreciat prestaţia tricolorilor din meciul cu Suedia mai bună decât cea din confruntarea cu Israelul, sperând să fie la fel de inspirat la schimbările de jucători şi în următoarele partide..