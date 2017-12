Optimism printre jucătorii Farului

Evoluţiile bune din meciurile amicale au adus optimismul în tabăra grupării de pe litoral, jucătorii pregătiţi de Marius Şumudică fiind convinşi că nu au cum să rateze promovarea în Liga I. “Am avut un cantonament reuşit în Italia, iar echipa nu a mai fost aşa unită de mulţi ani. Se vede că mergem cu toţii pe acelaşi drum, că vorbim aceeaşi limbă. Am cîştigat toate jocurile amicale, dar să vedem cum va fi în campionat. Cred că principalele contracandidate sînt FCM Bacău şi Petrolul Ploieşti, dar nu ar trebui să ne temem de vreo echipă din Seria I. Sigur, nici nu trebuie să ne subestimăm adversarii, dar valoarea lotului Farului este mult peste cea a contracandidatelor. În plus, Şumudică a reuşit să creeze o atmosferă bună în vestiar, iar acest lucru contează foarte mult. La Giurgiu, în prima etapă, o să ne fie greu, pentru că nu sîntem obişnuiţi să jucăm la matineu. Asta este viaţa, mai urci, mai cobori, dar important este să nu cazi de tot”, a explicat fundaşul Ion Barbu. “Am avut condiţii excelente în Italia, echipa a făcut meciuri bune, dar aşteptăm să înceapă campionatul. Ce s-a întîmplat în jocurile de verificare nu are prea mare importanţă, dar ne dă speranţe pentru viitor. Lupta pentru promovare o să fie dificilă, pentru că sîntem principalii favoriţi, avem un lot valoros şi toţi vor dori să ne învingă. Principalele contracandidate cred că sînt Sportul, Petrolul, FCM Bacău, poate chiar Delta Tulcea, care a fost mereu în frunte în ultimii ani. Va fi ciudat la Giurgiu, în prima etapă, pentru că nu am mai jucat de opt ani la matineu. Cea mai mare problemă va fi căldura”, a adăugat căpitanul Cristi Şchiopu. Adversara constănţenilor din prima etapă a Ligii a II-a, Dunărea Giurgiu, a susţinut, sîmbătă, un joc de verificare în compania celor de la Sportul Studenţesc, încheiat la egalitate, scor 0-0. Cele două formaţii nu s-a menajat, motiv pentru care Ciocîrlan, căpitanul Dunării Giurgiu, s-a accidentat şi a devenit incert pentru disputa cu Farul, programată duminică, de la ora 11.00.

Reveniţi vineri seară din stagiul de pregătire din Italia, constănţenii au primit două zile libere de la antrenorul Marius Şumudică. Vlas şi compania vor reveni la antrenamente în această după-amiază, cînd este programată o primă şedinţă de pregătire. De la aceasta va lipsi fundaşul Alexandru Măţel, convocat la echipa naţională de tineret pentru meciul cu Andorra, programat miercuri, în deplasare, în preliminariile Campionatului European de tineret din 2011. “Mă bucur că am fost convocat, chiar dacă joc în liga secundă. Cred că selecţionerul mă va chema şi la alte jocuri dacă voi avea evoluţii bune pentru Farul. Voi lipsi pînă joi de la antrenamente, însă nu cred că vor fi probleme cu recuperarea pînă la meciul de la Giurgiu. Oricum, chiar dacă apărarea s-a schimbat în totalitate faţă de sezonul trecut, nu am probleme de acomodare. Cred că dacă vom fi serioşi şi vom munci, nu putem să ratăm promovarea”, a declarat Măţel.