Optimism privind perspectivele economiei

Managerii companiilor româneşti se declară mai optimişti decât în urmă cu patru luni în privinţa revenirii economiei, a vânzărilor şi a accesului la creditare, potrivit unui studiu realizat de compania de consultanţă şi audit Deloitte. „Sentimentul general este că economia românească are perspective mai bune în următoarele şase luni (50% dintre răspunsuri). Această proiecţie macroeconomică optimistă se transferă şi la nivel individual, mai mulţi participanţi faţă de ediţia anterioară mizând pe creşterea vânzărilor în următorul an (58,4%, din care 16,7% se aşteaptă la o creştere semnificativă)”, a declarat preşedintele Deloitte România, George Mucibabici. În studiul Deloitte Central Europe Business Sentiment Index, publicat în septembrie, doar 38,5% dintre managerii români s-au declarat încrezători că situaţia economică va fi mai bună în următoarea jumătate de an. Companiile româneşti semnalează totodată accesul mai uşor la creditare, 75% dintre cei intervievaţi declarând că împrumutul este pentru ei mai accesibil sau relativ mai accesibil, faţă de 54%, în septembrie. În acelaşi timp, piaţa resurselor umane arată semne de stabilizare, mai puţine companii anunţând noi reduceri de personal în următoarele 12 luni (37,5%, comparativ cu 42,3% în septembrie). În plus, procentul companiilor care spun că ar putea recruta noi angajaţi a crescut de la 7,7% la 12,5%.