Optimism şi concentrare printre tricolori

Debutul victorios din preliminariile Campionatului Mondial din 2014, 2-0 în deplasare cu Estonia, a ridicat moralul în tabăra reprezentativei României, selecţionerul Victor Piţurcă acordându-le nota maximă elevilor săi pentru evoluţia de la Tallinn. “I-aş da echipei nota 10 cu felicitări. Toţi au jucat foarte bine. Mă bucur pentru Marica că a reuşit să înscrie, pentru că a făcut un meci extraordinar. De altfel, toţi jucătorii au jucat foarte bine, cel puţin din punct de vedere tactic. Nu le-am dat nicio şansă jucătorilor estoni. Exact aşa am pregătit jocul, aşa mi-am dorit să ruleze, să nu le dăm nicio şansă. Au avut o singură fază mai periculoasă, în prima repriză, la o neatenţie a lui Goian”, a spus Piţurcă. Selecţionerul şi-a avertizat jucătorii să rămână concentraţi pentru întâlnirea cu micuţa reprezentativă a Andorrei, programată mâine, de la ora 20.30, pe Arena Naţională. “Îmi doresc un stadion plin cu Andorra, mai ales că am început cu dreptul campania de calificare. Trebuie să rămânem la fel de concentraţi pentru meciul cu Andorra, să acumulăm 6 puncte şi să privim relaxaţi viitorul apropiat, unde vom întâlni o echipă de gradul 0, Olanda şi o echipă de gradul 1, Turcia, practic, favoritele grupei”, a adăugat tehnicianul. Şi jucătorii par să fie conectaţi pentru întâlnirea cu Olanda. “Mă bucur că am avut parte de un început bun, dar trebuie să conştientizăm că momentan nu am realizat nimic. Este obligatoriu să rămânem concentraţi la meciul cu Andorra. Şi la el trebuie să ne gândim, nu la dubla cu Olanda şi Turcia, din octombrie”, a explicat mijlocaşul Gabriel Torje.