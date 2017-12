Ora Pământului, un dezastru în România

Milioane de oameni din peste 110 ţări au participat, pe 27 martie, la „Ora Planetei”, o manifestare globală ce are ca scop atragerea atenţiei asupra încălzirii globale. Timp de o oră, în oraşele participante, au fost stinse luminile şi s-au închis toate echipamentele electronice şi electrice. Şi constănţenii au participat la „Ora Planetei”, evenimentul derulându-se în intervalul 20.30 - 21.30. La cele mai importante instituţii din Constanţa - Primăria şi Consiliul Judeţean, Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie, Muzeul de Artă etc. - s-au stins luminile, potrivit parteneriatului pe care, în acest an, Primăria Municipiului Constanţa l-a încheiat cu World Wide Found for Nature. Nici cei mici nu s-au lăsat mai prejos. Înarmaţi cu lumânări, peste 200 de elevi ai Şcolii Generale „Mihai Viteazul” din Constanţa, însoţiţi de părinţi şi bunici, s-au alăturat milioanelor de participanţi din întreaga lume, demonstrând astfel că ei, generaţia viitoare, doresc să îndrepte răul făcut de predecesorii lor. „Am venit aici să sărbătoresc „Ora Planetei” şi să aprind o lumânare. Cred că asemenea acţiuni vor reuşi să salveze planeta, dar vom avea nevoie de ajutorul mult mai multor oameni”, a declarat Anca Maria Coandă, elevă în clasa a IV-a C din cadrul Şcolii Generale „Mihail Viteazul”. Potrivit organizatorului evenimentului, profesor de biologie Mariana Radu, cadru didactic al aceleaşi şcoli, micii ecologişti nu au fost greu de convins să participe la acţiune, în ciuda faptului că acesta a avut loc sâmbătă seara. „Şcoala noastră a mai organizat diverse manifestări menite să atragă atenţia asupra problemelor cu care se confruntă planeta. Pentru această acţiune, elevii din ciclul gimnazial au realizat un banner cu mesajul „Împreună pentru un pământ curat”, care a fost afişat în curtea şcolii”, a declarat prof. Mariana Radu.

DOAR DOUĂ MILIOANE DE ROMÂNI S-AU GÂNDIT LA BINELE PLANETEI. La ora 20.30 fix, luminile din întreaga şcoală au fost stinse, iar elevii au aprins lumânările. Acestea au fost apoi aranjate pentru a forma harta pământului. „Şcoala noastră face parte din programul „Şcoli pentru un viitor verde” în cadrul acestuia praticipând la mai multe manifestări ecologiste. Avem şi un imn al micului ecologist, realizat de institutor Mariana Butnaru, coordonatorul corului şcolii”, a declarat coordonatorul elevilor din ciclul primar, institutor Ioana Becheş, din cadrul Şcolii Generale „Mihail Viteazul”. Din păcate însă, adulţii nu au fost la fel de receptivi la acţiunea menită să salveze Pământul. „Ora Planetei” nu a influenţat în niciun fel consumul de energie electrică din România, sâmbătă între 20.00 şi 21.00 consumul mediu de energie fiind de 7.356 MW, în uşoară creştere faţă de ora anterioară (19.00-20.00), când acesta a fost de 7.297 MW, potrivit Dispeceratului Energetic Naţional (DEN). Potrivit reprezentanţilor DEN, pentru a se simţi o scădere sesizabilă în consumul de energie electrică la nivel naţional, ar trebui opriţi marii consumatori industriali, combinatele. Pe 27 martie 2009, între 20.30 şi 21.30, două milioane de români au stins luminile în casele lor, potrivit datelor furnizate de DEN.