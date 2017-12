Orar de vară pe Aeroportul „Mihail Kogălniceanu”

10:59:50 / 12 Martie 2014

Spre Madrid,Milano,Londra... CÂND?

Bine punctat,Carsy! In loc sa pastreze cursele de Italia,ba mai mult sa fie macar de patru ori pe saptamana(oricum erau pline),ei baga chartere,care sunt scumpe si cu destinatii ...pentru ei! In loc sa se gândeasca unde pleaca constantenii la munca(Italia,Spania,Anglia,eventual Germania) ,ei au cursa la Istambul! Eu trebuie sa ajung in Spania,mama trebuie sa vina din Italia, fratele in Anglia si am un prieten f.bun care trebuie sa vina din Ger.anul asta si câti n-or mai fi ca noi! Alooo!CJC...ANUL ASTA ESTE CAMPANIE! NICI NU STITI CAT PIERDETI!!! ROG DIN BUN SIMT,NU STERGETI COMENTARIUL! Este doar o constatare a unui constantean dezamagit,care munceste afara pentru ca in constanta nu a gasit! TOTUL PENTRU COPILUL MEU!